Materassi memory foam: dormire meglio per vivere meglio

L'evoluzione tecnologica, anche nel settore dei materiali, ha cambiato in meglio nel mondo, in questi ultimi anni, il modo di dormire di milioni di persone. Dormire meglio per vivere meglio è davvero possibile, in particolare, grazie ad un materiale viscoelastico. Materassi memory foam, infatti, è non a caso la risposta e la soluzione ideale di lungo termine per garantirsi un riposo ristoratore ed un sonno sempre salutare.

Cosa sono i materassi memory foam e quali sono i vantaggi che offrono

Nel dettaglio, con memory foam si identifica una schiuma densa che è a base di poliuretano, e che per la produzione di materassi di ultima generazione risponde e reagisce al peso del proprio corpo, ed è in grado pure di dissipare agevolmente il calore. Il nome di memory foam è legato al fatto che questo tipo di materiale non organico ha proprio memoria delle sollecitazioni alle quali è sottoposto.

Utilizzando uno strato di memory foam, infatti, verificare il tutto è molto semplice in quanto facendo pressione con la mano, e poi sollevandola, resterà l'impronta della propria mano impressa per alcuni secondi. Dopodiché lo strato di materiale in memory foam tenderà a tornare lentamente al suo stato ed alla sua condizione originaria ed iniziale.

La salute è garantita dormendo su un materasso memory foam, ecco perché

In virtù di questo esempio, è davvero facile capire perché quelli memory foam non sono solo dei semplici materassi, ma sono in tutto e per tutto dei dispositivi medici che peraltro godono delle detrazioni fiscali previste dalla legge e dalla normativa vigente in Italia. Il materiale, infatti, riesce a rispondere in maniera diversa al proprio peso quando si dorme, il che significa che la schiena sarà sempre e perfettamente dritta.

In altre parole, su un materasso memory foam si riesce sempre a dormire in una posizione naturale con dei benefici che sono innegabili non solo per la schiena, ma anche per il collo e per l'addome. In questo modo, al mattino, si può davvero dire addio a quel fastidioso senso di rigidità quando si dorme sui vecchi materassi. Così come si può dire addio pure ai dolori muscolari e, soprattutto, a quelli articolari.

Tutti con il loro modo di dormire, quindi, possono trarre grossi benefici dal riposo su un materasso memory foam. Da chi dorme di lato, che al risveglio non avrà più il mal di schiena, a chi dorme invece a pancia in su in quanto avrà finalmente durante la notte una posizione del corpo che sarà sempre rilassata senza più quei fastidiosi dolori muscolari al risveglio che, tra l'altro, possono poi incidere pure su un regolare svolgimento della propria giornata tra il lavoro ed il tempo per avere cura della propria famiglia.

Il materasso memory foam è consigliato da medici ed ortopedici

Il memory foam, cosa che di certo non sorprende per quanto è stato detto, è un tipo di materasso che viene consigliato dai medici e dagli ortopedici specie quando il paziente soffre di mal di schiena, di dolori articolari e muscolari, ed anche in caso di allergie. E questo perché, essendo il memory foam un materiale non organico come sopra accennato, il materasso spicca anche per essere un dispositivo medico del tutto anallergico. E dato che la schiena ed il collo sono le parti del corpo più sollecitate quando si dorme, al materasso di qualità è bene associare pure un cuscino ortopedico ed ergonomico realizzato sempre e rigorosamente in materiale memory foam.

Come e dove acquistare il materasso memory foam e gli accessori

Il materasso ed il cuscino in memory foam si possono chiaramente acquistare nei negozi fisici, ovverosia recandosi presso i migliori rivenditori specializzati su tutto il territorio nazionale. Ma in realtà è online che spesso si trovano le migliori occasioni. I migliori rivenditori, oltre all'acquisto in negozio, permettono infatti di comprare i materassi memory foam e tutti gli accessori comodamente via web con la consegna a casa, spesso senza l'applicazione di spese di spedizione, ed anche e soprattutto a prezzi scontati rispetto a quelli che sono applicati nei negozi. In questo modo acquistare online un materasso memory foam di alta qualità ad un prezzo più che conveniente è davvero semplice.