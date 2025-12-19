Ferragni, oggi in aula per il Pandoro gate: parola alla difesa

Udienza dedicata alle difese oggi, venerdì 19 dicembre, nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'.

Davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini prenderanno la parola i difensori dell'influencer (presente come sempre in aula), gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, i legali del suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e quelli del presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

Nel processo abbreviato, gli avvocati proveranno a sostenere la buona fede e il fatto che nessuno abbia lucrato sulle iniziative di beneficenza a differenza di quanto sostiene l'accusa che, nella scorsa udienza, ha chiesto la condanna a un anno e otto mesi per l'imprenditrice digitale perché, tramite le due campagne commerciali, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici non calcolabili dal ritorno di immagine.

In particolare, l'operazione 'Balocco' avrebbe indotto "in errore un numero imprecisato di acquirenti" convinti che con il proprio acquisto Pink (al prezzo di 9,37 euro invece di 3,68 euro del prodotto tradizionale) avrebbero finanziato la raccolta fondi a favore dell'ospedale "Regina Margherita" di Torino. Un errore di comunicazione, a dire di Chiara Ferragni, che per l'accusa cela invece, anche nel secondo caso, una truffa. (Afe/Adnkronos)

