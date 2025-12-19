Tisane invernali biologiche Valverbe: il calore del Natale dalle Alpi

Quando l’inverno avvolge le montagne e le giornate si accorciano, una tazza fumante diventa molto più di una bevanda: è un rito di benessere, una pausa che scalda corpo e spirito. È da questo immaginario fatto di neve, silenzio e natura che nascono le tisane invernali biologiche Valverbe, espressione autentica delle Alpi piemontesi.

Dalle vallate del Monviso una filiera unica

Nelle vallate alpine adiacenti al Monviso, la Cooperativa Valverbe coltiva, essicca e confeziona direttamente le proprie erbe officinali. Cinquanta ettari di coltivazioni biologiche, distribuite su tre stazioni altimetriche, danno vita a una filiera completa e trasparente che accompagna il prodotto dal seme alla bustina.

Le piante, biologiche e senza OGM, vengono raccolte fresche e lavorate nel laboratorio di Melle con un innovativo sistema di essiccazione “a cellula aperta”. Questo metodo consente di eliminare l’acqua preservando la membrana cellulare e, con essa, i principi attivi, l’aroma e il profumo delle erbe. Una differenza che si percepisce chiaramente in tazza: al contatto con l’acqua calda, le piante si reidratano e rilasciano in modo efficace tutte le loro proprietà.

Filtri compostabili e zero microplastiche

La cura per la qualità non si ferma alle erbe. Le tisane Valverbe sono confezionate in filtri di carta compostabile, privi di colla, punti metallici e filo in cotone biologico. Una scelta che garantisce l’assenza totale di microplastiche e conferma l’attenzione dell’azienda verso l’ambiente e il consumatore. Il tutto è racchiuso in confezioni eleganti, dai colori ispirati al contenuto, pensate per evocare sensazioni e atmosfere già al primo sguardo.

Le tisane invernali Valverbe, profumo di festa

Pensate per accompagnare i mesi più freddi, le tisane invernali Valverbe sono vere e proprie composizioni aromatiche che richiamano il Natale, la convivialità e il piacere delle piccole cose.

Tisana di Natale

È l’essenza delle feste racchiusa in una miscela speziata che ricorda il vin brulé tradizionale. Chiodi di garofano, cannella, zenzero, arancio, pino mugo e ginepro si fondono in un infuso intenso e avvolgente. Preparata in acqua calda regala una tisana profumata; con vino rosso diventa una versione casalinga del classico vin brulé. Ogni sorso è un richiamo al calore della tradizione.

Magia dell’Inverno

Con la sua confezione blu che evoca paesaggi alpini innevati, questa tisana è un invito al relax. Cannella, vaniglia, chiodi di garofano, zenzero, melissa e una delicata nota di cacao creano un infuso morbido e armonioso, ideale per le sere più fredde. Una tazza che accompagna la fine della giornata, tra letture, chiacchiere e silenzi d’inverno.

Chocoarancio

Pensata per chi ama i sapori golosi, Chocoarancio unisce scorze di cacao (45%) ad arancio, cannella, anice stellato e chiodi di garofano. Il risultato è un infuso dal profumo intenso di cioccolato fondente con note agrumate, perfetto al mattino o per una pausa pomeridiana. Una tisana appagante, naturalmente priva di calorie.

Un rituale di benessere naturale

Le tisane invernali Valverbe non sono semplici infusi, ma piccoli rituali quotidiani che raccontano un modo diverso di vivere l’inverno: più lento, consapevole e in armonia con la natura. Biologiche al 100% e senza aggiunte artificiali, portano nelle case il profumo delle montagne piemontesi e il calore delle feste.

Per scoprire l’intera collezione di tisane e approfondire ingredienti e metodi di lavorazione, è possibile visitare il sito ufficiale dell’azienda www.valverbe.it

Perché, soprattutto in inverno, il benessere può iniziare da una tazza calda che sa di natura e autenticità.