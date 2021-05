Pocapaglia dice addio a Bartolomeo Torrengo, per tutti “Meo”, aveva 53 anni

Pocapaglia è in lutto per la prematura scomparsa di Bartolomeo Torrengo. “Meo”, così era conosciuto, aveva 53 anni e ha lavorato come rappresentante dell’olio Rinaldi fino a venerdì 7 maggio, quando il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere a causa di un malore.

Lo piangono la moglie Franca Mola, i figli Federico e Giorgia, la mamma Franca, la sorella Valeria con Giancarlo Pinton, Marco e Pietro, il fratello Massimo con Selia Promio, Anita e Aurora, oltre ai parenti di ogni grado.

Il dolore della famiglia è anche quello di colleghi e amici con i quali l’uomo condivideva la passione per il gioco del basket. Tanti i messaggi di condoglio, tra cui quello del Consiglio di amministrazione e di tutto il personale della Scuola dell’Infanzia e Primaria Convitto Provvidenza di Bra.

Il funerale sarà celebrato lunedì 10 maggio, alle ore 15.30, nella parrocchia della Beata Vergine del Buon Consiglio, in frazione Macellai. L’ultimo viaggio di “Meo” sarà verso il cimitero di Bra, dove riposerà in pace per sempre.