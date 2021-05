Frontale tra auto e furgone a Vaccheria di Guarene: due feriti, grave un 49enne

E’ di due feriti, uno dei quali in condizioni purtroppo serie, il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle ore 18 di oggi (mercoledì 12 maggio), in frazione Vaccheria di Guarene, lungo corso Asti, al confine col territorio di Castagnito.



Qui, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Comando di Alba (non si esclude la possibilità di un malore, come anche di un guasto meccanico o di una distrazione, visto che sull’asfalto non vi sono segni di frenata), una Ford Fiesta condotta da un 49enne residente a Settimo Torinese ha improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente col furgone Iveco Daily guidato da un 58enne di Vezza d’Alba.



Subito allertati i soccorsi, che hanno visto i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba intervenire per estrarre dal veicolo l’uomo alla guida dell’utilitaria. Stabilizzato dall’équipe del 118, l’uomo, giudicato in codice rosso, è stato portato in elisoccorso all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.



Meno preoccupanti le condizioni del vezzese alla guida del furgone, trasportato in ambulanza al Dea dell’ospedale "Ferrero" di Verduno.