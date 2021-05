A Savigliano, una stele in ricordo delle 21 donne della Costituente

La città di Savigliano ricorda le 21 donne delle Costituente con un stele a loro dedicata e che sarà collocata all’interno del Palazzo Comunale, martedì 1° giugno.

L’iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, sarà in occasione dei 75 anni della Repubblica Italiana che si celebreranno il 2 giugno.

Alla cerimonia, che si svolgerà alla ore 17, sarà presente il Prefetto della Provincia di Cuneo, Fabrizia Triolo. Seguirà un incontro con la Prefetta e una rappresentante dell'Istituto Storico della Resistenza.

"Si è deciso di installare questa lapide commemorativa - commenta la consigliera con delega alle pari opportunità Vilma Bressi - all'ingresso del Municipio per ricordare le 21 Madri Costituenti che nel '45 hanno partecipato per la prima volta al vita politica del Paese e il voto aperto a tutte le donne l'anno successivo. Un gesto significativo per lasciare un segno tangibile del fatto che le donne hanno avuto un ruolo importante fin da allora e hanno determinato articoli per la prima volta rivisti da un punto di vista delle donne".

Il giorno successivo, il 2 giugno, alle 11, inaugurerà al Museo Civico una mostra che parte dalla toponomastica femminile per parlare delle Donne Costituenti. Saranno invitate le scuole cittadine. Organizzato anche un momento musicale.