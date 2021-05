Il Comune di Aisone ha programmato i lavori di messa in sicurezza del sentiero delle Grotte.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in parete in piena sicurezza, oggi, 14 maggio, la strada statale 21 “della Maddalena” sarà chiusa al transito all’altezza del chilometro 24,450 a partire dalle 10 fino a fine lavori.

Il personale Anas sarà sul posto al fine di coadiuvare l’Amministrazione comunale nella gestione della viabilità per la durata degli interventi sulla pendice.