Rientro dal ponte pasquale: traffico intenso sulla Statale 28 verso il Piemonte

Rientro complicato dal ponte pasquale lungo la Statale 28, dove si registra traffico intenso in direzione Piemonte. con disagi a causa di rallentamenti e restringimenti della carreggiata in più punti del tracciato, complice il controesodo festivo.
Una delle situazioni più critiche si segnala sul viadotto Uveghi, dove la circolazione è regolata a senso unico alternato. Sul posto sono presenti i movieri Anas, impegnati nella gestione del traffico con segnalazione manuale.
Ulteriori rallentamenti si registrano anche nella zona di Nava, in direzione Ormea. Anche qui sono presenti addetti alla regolazione del traffico
A monitorare la situazione lungo tutta la SS 28 sono le pattuglie dell’Arma dei carabinieri, presenti sul territorio da Pieve di Teco fino ai confini con il Piemonte, per garantire sicurezza e fluidità della circolazione.