Danni alluvionali, stanziati oltre 4 milioni per la Granda: interventi principali nelle aree più colpite di Monregalese e Valle Varaita

Sono 2,6 milioni di euro i fondi di cui la Provincia di Cuneo è destinataria, in qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione di interventi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell’aprile 2025. I fondi sono stati messi a disposizione dal Governo alla Regione, che si avvale degli enti competenti per la realizzazione delle opere.

Complessivamente, sul territorio cuneese sono stati destinati 4,5 milioni di euro, di cui oltre la metà sarà gestita direttamente dalla Provincia. Gli interventi più rilevanti riguarderanno i comuni di Pamparato, Roburent, Frabosa Soprana e Pontechianale.

"Siamo soddisfatti dello stanziamento di questi fondi aggiuntivi, che permettono di intervenire ulteriormente su situazioni rese difficili dalle piogge dello scorso anno - dichiarano il presidente della Provincia, Luca Robaldo e il vice presidente, Massimo Antoniotti -. Sono 63 i comuni interessati dagli interventi di competenza della Provincia e sono state riconosciute con stanziamenti importanti le quattro situazioni che avevamo segnalato come particolarmente critiche. Ringrazio tutta la filiera di persone e uffici che hanno reso possibile questo risultato".



"Ringrazio la Regione Piemonte, ed in particolare l’Assessore Gabusi, per aver recepito le segnalazioni di interventi prioritari che, per quanto riguarda il Monregalese, sono stati tutti finanziati - evidenzia il consigliere provinciale, Pietro Danna -. In particolare, a Frabosa Soprana, SP 37, si procederà con il ripristino della superficie del corpo stradale, con la realizzazione di opere di sostegno, la pulizia degli attraversamenti e il ripristino del corpo idrografico secondario, per un costo totale di 300 mila euro; a Roburent, sulla 288 in località Prà, per un intervento analoghi sono previsti 200 mila euro. A Pamparato, sulla provinciale 35, con un investimento di 300 mila euro, si procederà con opere di consolidamento del piede della scarpata stradale, sistemando un cedimento che ha interessato in modo pericoloso un importante ponte di accesso al paese".

"L’intervento principale in zona riguarda il Colle dell'Agnello - precisa Silvano Dovetta, Consigliere delegato alla Viabilità dell’area saluzzese, comprendente la Valle Varaita -: un collegamento importante per l'area saluzzese e per tutta la provincia. Con uno stanziamento di 500 mila euro, si procederà al consolidamento e alla stabilizzazione della scarpata di valle, oltre alla ricostruzione delle opere di sostegno".