Trasporto ferroviario, il CoMIS porta in Regione le richieste dei pendolari: "Raccolte 7.200 firme"

Nella mattinata del primo aprile, presso la sala Morando del Consiglio regionale del Piemonte, il CoMIS – Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile, rappresentato dal referente Fulvio Bellora, è stato audito in merito alla petizione “Migliorate le nostre ferrovie regionali - rispettate il nostro diritto al trasporto”.

Un’iniziativa indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Piemonte e all’Agenzia della Mobilità Piemontese, che porta all’attenzione istituzionale le criticità segnalate quotidianamente dai pendolari. Al centro dell’intervento, i disagi legati al malfunzionamento dell’infrastruttura e del materiale rotabile, causa – secondo quanto esposto – di ritardi e cancellazioni con ripercussioni anche rilevanti per gli utenti.

Nel documento sono state indicate alcune possibili linee di intervento: maggiore attenzione alla manutenzione, incremento dell’offerta, ripristino delle corse cancellate durante il periodo Covid, riattivazione delle linee sospese e potenziamento dei sistemi di informazione e sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni.

A sostenere la petizione sono state 7.200 firme, raccolte su tutto il territorio piemontese e oltre, a conferma di quanto il tema sia diffuso e sentito.

Durante l’audizione, i rappresentanti del Coordinamento hanno illustrato le motivazioni dell’iniziativa, rispondendo alle domande dei consiglieri presenti. Il presidente della Commissione, Mauro Fava, ha assicurato che i temi saranno oggetto di attenzione nei prossimi lavori, annunciando anche l’avvio di un tavolo congiunto tra maggioranza e opposizione sui trasporti, con una possibile forma di coinvolgimento del CoMIS.