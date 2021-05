"L'abbraccio più forte" di Valerio Berruti dalla social call for music al Museo d’Arte Contemporanea di San Paolo

Valerio Berruti di recente ha lanciato un invito al mondo della musica per accompagnare con brani originali la videoanimazione L’abbraccio più forte. L’animazione è stata realizzata grazie ai 768 disegni creati per aiutare a combattere l’emergenza COVID, attraverso una raccolta fondi promossa dall’artista, destinata alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, che lo scorso anno in meno di una settimana ha raccolto quasi 300 mila euro in donazioni da tutto il mondo.

“Hugs4music” - racconta Valerio Berruti - nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il mondo circa l’importanza delle arti performative e della musica nel mondo della cultura. La pandemia ha messo in ginocchio un intero settore e penso che sia giusto che coloro che hanno una voce aiutino a ricordare al mondo che senza musica, senza arti, non può esserci bellezza. Hugs4music è un'occasione per dare voce a tutti coloro che vivono di musica di trasformare un’animazione, nata dall’emergenza Covid, in un’opera collettiva che coinvolga artisti, compositori e beatmakers provenienti da ogni genere musicale.”

Alla “social call for music” hanno finora partecipato più di un centinaio di musicisti pubblicando sui propri profili instagram la propria versione musicale del video utilizzando l’hashtag #hugs4music

Dal jazz al rock passando per la musica elettronica e il folk, sono tante le interpretazioni artistiche che hanno invaso instagram con un sublime connubio tra arte musica.

Ma la storia di #hugs4music non si limita ai social.

Ai compositori, cantautori e beatmaker che finora hanno aderito al progetto è stata appena rivelata una bella notizia: il video, completo di tutte le diverse composizioni musicali riprodotte in loop, sarà presentato in anteprima mondiale in Brasile al MAC Museo d’Arte Contemporanea di San Paolo.

Valerio Berruti, infatti, è tra gli artisti scelti dai curatori Teresa Emanuele e Nicolas Ballario per la mostra “Além de 2020, Arte italiana na pandemia” organizzata da Arthemisia con il generoso supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo e del Consolato Generale d’Italia di San Paolo.

Além in portoghese significa “oltre”, una parola che allude alla speranza di lasciarci presto alle spalle l’incubo del Covid-19. La mostra sarà allestita dal 29 maggio al 22 agosto al MAC USP Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

«Sono profondamente commosso dalla risposta al mio appello - continua Valerio Berruti - ricevere così tante colonne sonore da musicisti che provengono da ogni genere musicale ha donato molte anime diverse al mio video. In questo lungo periodo senza concerti e spettacoli è per me fondamentale creare una grande opera collettiva capace di abbracciare le persone e le arti in questo momento di difficoltà ed è ancora più significativo che la prima mondiale avvenga in Brasile, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, con una mostra come “Além” che presuppone l’esigenza di andare “oltre” questo periodo di grande difficoltà e grave incertezza.»

“L’abbraccio più forte” è il progetto benefico con cui Valerio Berruti si è impegnato a donare un proprio disegno - pastelli a olio e smalto su cartoncino 36x21cm, realizzato appositamente - a chiunque facesse una donazione di importo superiore a 300 euro alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus. L’iniziativa, lanciata il 26 marzo 2020, si è conclusa dopo meno di una settimana e grazie alle donazioni ricevute attraverso i disegni e le vendite del libro in edizione speciale "L’abbraccio più forte” (Gallucci editore) sono stati raccolti oltre 260 mila euro a sostegno dell’emergenza sanitaria. Le donazioni sono giunte da tutta Italia e anche dall’estero coinvolgendo paesi quali: Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e Australia. La somma raccolta è stata utilizzata per acquistare dispositivi medici e in particolare uno speciale ambulatorio mobile polidiagnostico: un mezzo attrezzato per assistenza medica, tamponi e vaccinazioni da effettuarsi nel territorio di Langhe e Roero.

Il libro, uno speciale flipbook con la prefazione poetica di Piero Negri Scaglione, ha raccolto tutti i disegni creati per l’occasione e permesso a chiunque sfogliasse velocemente le pagine di immaginare l’animazione. È ora arrivato il momento per l’artista albese di chiudere il cerchio del progetto “abbraccio” e ricercare gli autori della colonna sonora della videoanimazione che, come spiega l’artista attraverso i video diffusi sul suo sito e sui suoi canali social, saranno molteplici. L’iniziativa, a cui finora hanno partecipato un centinaio di musicisti, continua e presto saranno resi noti ulteriori sviluppi artistici.

Il video de “L’abbraccio più forte” è disponibile e scaricabile dal sito di Valerio Berruti. La proposta di colonna sonora deve essere inedita e della durata minima di 120 secondi (ovvero il tempo in cui scorrono i 768 fotogrammi che compongono il video). Ogni brano dedicato all’iniziativa sarà condiviso sul profilo instagram dell’artista.