A Dogliani grazie ai volontari quasi 500 studenti a lezione di primo soccorso: “Si impara da piccoli a salvare una vita”

Quasi cinquecento studenti coinvolti, ventotto classi incontrate e un mese di attività nelle scuole del territorio. L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani ha preso parte anche quest’anno al progetto provinciale “A scuola di Primo Soccorso”, confermando un impegno che si rinnova e si radica nella comunità.

Dal 3 al 31 marzo, istruttori e volontari sono entrati nelle aule delle seconde e terze medie, costruendo momenti di formazione che hanno un obiettivo preciso: rendere i più giovani consapevoli e pronti ad affrontare situazioni di emergenza.

Durante gli incontri sono stati affrontati i passaggi essenziali del primo intervento. “Come effettuare correttamente una chiamata di emergenza”, “cos’è la catena della sopravvivenza”, “quando e come iniziare un massaggio cardiaco”: elementi tecnici tradotti in linguaggio accessibile, accompagnati da dimostrazioni pratiche e spazi di confronto.

Non solo teoria. Le lezioni si sono sviluppate attraverso esercitazioni, domande e momenti di partecipazione attiva, in un clima che ha unito attenzione e coinvolgimento. “Dimostrazioni pratiche, momenti di confronto, risate e tantissime domande”, raccontano dall’associazione, a testimonianza di un interesse concreto da parte degli studenti.

L’iniziativa ha toccato numerosi centri del territorio: Narzole, Cherasco, Murazzano, La Morra, Bossolasco, Farigliano, Roreto, Monforte d’Alba, Dogliani, Lequio Berria e Cravanzana. Una rete ampia che restituisce la dimensione di un progetto capillare, capace di raggiungere scuole diverse ma unite dallo stesso percorso formativo.

Alla base, una convinzione chiara. “Crediamo fortemente che la formazione debba partire dai più giovani: è da qui che si costruisce una società più consapevole e pronta ad aiutare”. Un principio che trova nei numeri di questa edizione una conferma concreta e che rilancia, ancora una volta, il valore della prevenzione e della cultura del soccorso.