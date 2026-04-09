Bra, il Gruppo comunale della Fidas pronto a fare festa per i suoi 54 anni

Un importante traguardo per il Gruppo comunale della Fidas di Bra, che sabato 16 maggio festeggerà il proprio 54° anniversario insieme alla comunità.

Si inizierà alle ore 17 con il ritrovo presso il Santuario nuovo della Madonna dei fiori, dove, alle ore 17.30, sarà celebrata la Santa Messa con ricordo dei donatori defunti e ribadendo l’importanza del dono come atto di responsabilità e solidarietà.

A seguire ci si sposterà presso la Bocciofila braidese (viale Industria, 16), dove, alle ore 19, si svolgeranno le premiazioni dei donatori e delle donatrici benemeriti con la consegna dei riconoscimenti. A loro va la gratitudine non solo della Fidas, ma di tutta la città, perché il loro gesto ha reso e continua a rendere possibile la speranza per tanti.

Quindi, alle ore 20, tutti a tavola per la cena sociale, dove donatori, soci, volontari e amici dell’associazione potranno condividere la gioia dell’incontro e della comunità, celebrando insieme i successi raggiunti e i progetti futuri.

Hanno diritto alla cena gratuita i donatori premiati e chi nel corso dell’anno 2025 alla data del 31 dicembre ha effettuato almeno 2 donazioni. È richiesto un contributo di 15 euro per chi ha effettuato 1 donazione, 15 euro per bambini dai 4 ai 12 anni e 27 euro per familiari, amici e simpatizzanti.

Il direttivo comunica che, per una buona riuscita della cerimonia e per motivi organizzativi, si rende necessaria la prenotazione dei partecipanti durante i prelievi di aprile e maggio, comunque tassativamente entro domenica 10 maggio. In casi limitati di avvenuta impossibilità a recarsi in sede (via Palma di Cesnola 3), ci si può prenotare, sempre rispettando il calendario, telefonando ai numeri 0172/421231 o 338/8495457 (Tommaso Allocco), 0172/421785 o 333/4914531 (Bruno Busso), 333/8265723 (Camillo Bruno), 0172/413961 o 333/5399862 (Giuseppe Rossi).

Così si rivolge ai donatori e alle donatrici Tommaso Allocco, il presidente del Gruppo comunale della Fidas di Bra: «Siamo orgogliosi di festeggiare un anniversario così importante per tutta la comunità. 54 anni di Fidas sono un segno di presenza tangibile e spiegano la grande sensibilità che hanno i braidesi e di come gli stessi hanno a cuore il bene comune e il senso del vivere il sociale. A loro va il grazie più grande».

Infine un appello: «Chiunque fosse interessato a diventare donatore Fidas, sui canali social Facebook e Instagram si possono trovare tutte le informazioni utili con il calendario per poter donare il proprio sangue e plasma. Gli esami, in occasione del prelievo, li potete trovare sul sito www.fidasadsp.it alla voce “referti”, entro 40 giorni dalla donazione. Nella nostra sede (via Palma di Cesnola, 3) potete ritirare anche l’opuscolo guida per registrarsi la prima volta per il collegamento. Informazioni al numero 0172/415096. Per prenotare le donazioni collegarsi al link: bra@fidasadsp.it».