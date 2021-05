Manutenzione del viadotto "Molino Novo" di Robilante. Senso unico alternato da lunedì fino a fine giugno

Programmato da parte di Anas l'intervento di manutenzione del viadotto "Molino Novo". Le operazioni riguarderanno il tratto compreso tra il km 90,400 e 91,200 della strada statale 20 del "Colle di Tenda e di Valle Roja" a Robilante in Valle Vermenagna.



Il progetto di intervento con un investimento di 500 mila euro prevede la posa di un nuovo strato impermeabilizzante, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento e la sistemazione delle opere idrauliche di regimentazione delle acque, il ripristino dei cordoli laterali, la stesa ex novo della pavimentazione ed il ripristino localizzato delle superfici in calcestruzzo.



Per garantire l'esecuzione dei lavori sarà in vigore il senso unico alternato da lunedì 17 maggio fino al completamento dei lavori previsti a fine giugno.