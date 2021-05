Incidente sulla tangenziale di Fossano, 4 mezzi coinvolti. Strada bloccata

Quattro mezzi coinvolti in un'incidente lungo la tangenziale di Fossano sulla SS231.

Lo scontro tra un autocarro e tre auto è avvenuto oggi (sabato 15 maggio), intorno alle ore 8, all'altezza dello svincolo per Villafalletto. La strada è momentaneamente bloccata tra lo svincolo di Marene (km 60,700) e via Cuneo (km 66). La circolazione in entrambe le direzioni è temporaneamente indirizzata sulla rete comunale con indicazioni in loco.



Sul posto vigili del fuoco di Cuneo e Fossano e personale Anas per la messa in sicurezza dei veicoli per permettere il ripristino della circolazione. In loco per le cure ai coinvolti nel sinistro l'equipe medico del 118. Non si conoscono al momento le condizioni nè le generalità.

AGGIORNAMENTO ORE 10,12: Incidente risolto. Il traffico sulla statale 231 – Tangenziale di Fossano è tornato regolare in entrambe le direzioni