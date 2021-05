Incidente tra auto e trattore a Cardè: una donna in gravi condizioni

Incidente stradale questo pomeriggio a Cardè. Nel sinistro, avvenuto verso le 17.30 in via Moretta, sono rimasti coinvolti un trattore e una macchina.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo intervenuta per estrarre dall’auto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo.

Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento, tre sono i feriti coinvolti, tutti a bordo della macchina: un bambino e un adulto con lievi ferite, mentre una donna è stata trasportata dal 118 in codice rosso, ovvero in gravi condizioni, all'ospedale di Savigliano.