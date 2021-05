Il Piemonte intravede il “bianco”. Cirio: “A giorni sotto i mille ricoveri con incidenza di 75 contagi ogni 100mila abitanti”

Non solo comuni montani al centro della conferenza in Regione Pimeonte. Il presidente piemontese Alberto Cirio dà i numeri dell’andamento epidemiologico e di ricoveri a livello piemontese legati al Covid da settimane in ribasso. Con la soglia della “zona bianca” vicina già in due province piemontesi. Non comunque lontana a livello regionale.



“I dati evidenziano un andamento epidemiologico in discesa – ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto nel conrso della conferenza – Ad Asti e Alessandria i dati dicono che siamo sulla soglia del bianco, ovvero vicino all’incidenza di 50 contagi ogni 100mila abitanti. Il Piemonte è al momento a 75. Sono dati che ci fanno ben sperare.”



“Dal punto di vista dei ricoveri – ha aggiungo il governatore piemontese – entro questa settimana scenderemo sotto i mille ricoveri. Oggi sono 1.074, tra domani e dopo domani dovrebbero calare a tre cifre. Trend positivi anche dal punto di vista dei ricoveri in terapia intensiva. Dobbiamo continuare con prudenza, ma allo stesso tempo aprirci e aprire le nostre montagne in sicurezza. ”