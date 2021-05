Tutto pronto a Saluzzo per la 39esima edizione di “Negozi in strada”

La 39esima edizione di “Negozi in strada”, in programma domenica 23 maggio, vede per la prima volta la collaborazione dell’Ascom cittadina con il Ccn (Centro Commerciale Naturale) e si avvale del patrocinio del Comune di Saluzzo.



Danilo Rinaudo presidente Confcommercio di Saluzzo e Zona spiega: «Iniziamo una collaborazione vera e propria con il Ccn di Saluzzo a partire dall’evento “Negozi in strada” che prima d’ora era stato realizzato esclusivamente dall’Ascom. Da questa edizione – continua Rinaudo - l’organizzazione è condivisa con il Cnn dopo un accordo conclusosi tra Massimo Rea, presidente del Centro commerciale naturale e me. L’intenzione è quella di avvicinare l’Associazione commercianti di Saluzzo a quelle locali, infatti – conclude il presidente Ascom - oltre che con il Ccn, collaboreremo anche con altre città della zona che ci hanno chiesto una partnership».



Soddisfazione per questa collaborazione con l’Ascom è stata espressa da Massimo Rea, presidente del Ccn Saluzzo, associazione che attualmente conta 229 attività iscritte. «La nostra associazione ha voluto fortemente questa collaborazione con la Confcommecio di Saluzzo per il bene della città e del commercio saluzzese. Anche il logo dell’evento è nuovo con l’introduzione della Torre Civica, simbolo architettonico tra i più rappresentativi della nostra città. Siamo contenti – conclude Rea - che sia l’inizio di una partecipazione attiva da parte del Ccn con Ascom che continuerà in futuro con altri eventi, attualmente in fase di organizzazione, assieme all’edizione autunnale di “Negozi in strada” che si terrà a settembre».



I due presidenti Danilo Rinaudo e Massimo Rea sostengono di concerto che: «Questa edizione sarà un ottimo banco di prova per le edizioni future, a partire già dalla numero 40, per la quale stiamo già lavorando e di cui presto sveleremo le grandi novità».





L’EVENTO



“Negozi in strada” si tiene domenica 23 maggio dalle 9 alle 20 per le vie e le piazze della città. I commercianti esporranno la propria merce offrendo sconti e promozioni.



Saranno una settantina le attività partecipanti, assieme alle concessionarie automobilistiche.





ANIMAZIONI



Sulle vie e le piazze cittadine l’evento sarà accompagnato da un sottofondo musicale trasmesso in filodiffusione per non creare assembramenti



In via Gualtieri è previsto un Laboratorio di giochi in scatola e carte, adatto a grandi e piccini.



In piazza Risorgimento, Visit Saluzzo, l’Ufficio turistico della città, propone gadget ed eccellenze del territorio.



I ristoranti e bar cittadini offrono, per la giornata di domenica, dei menù convenzionati.



La manifestazione è organizzata in tutta sicurezza, come previsto dalle regole anti-Covid e avrà luogo con qualsiasi situazione metereologica.



Ulteriore informazioni su Negozi in strada si possono trovare sulla pagina Facebook dedicata all’evento.