A Rifreddo Bingo e Befana incantano grandi e piccini: grande successo per il tradizionale veglione dell’epifania

Una serata divertente, condotta dal sindaco Elia Giordanino e dalle consigliere Valentina Cesano e Giulia Perotto, con l’aiuto di altri membri del consiglio comunale rifreddese, che hanno intrattenuto il pubblico tra presentazioni ed emozionanti partite a tombola e bingo.

Verso le dieci e mezza il momento più atteso: l’arrivo della vecchietta con la scopa. Come da tradizione, all’arrivo della Befana, i tanti bambini presenti si sono scatenati circondando la vecchietta, che ha avuto un bel da fare nel riuscire a gestire la situazione.

Dopo la ressa iniziale, non sono mancate però le attenzioni verso i piccoli e soprattutto l’attesa distribuzione delle caramelle. Scappata la simpatica vecchietta, protagonista è stato il caldo e dolce rinfresco, offerto dall’amministrazione comunale e preparato dalle volontarie “amiche Alpine” Sandra e Maria.

Inoltre è doveroso ringraziare Omnia Cibus di Rifreddo e i numerosi privati rifreddesi per aver donato alcuni premi per le tombole.

“Grande soddisfazione per il grande successo del veglione della Befana – ha commentato il sindaco Elia Giordanino – Il fatto che lo stesso abbia visto la massiccia presenza di famiglie e di giovani, sia di Rifreddo sia dei paesi vicini, ci lascia ovviamente molto gratificati. Approfitto dello spazio per dire che molto del merito della serata va attribuito ai consiglieri comunali ed ai volontari che si sono impegnati al massimo. Parimenti ringrazio il parroco don Angelo Vincenti, che nel corso dell’anno spesso ci mette a disposizione il salone parrocchiale per le nostre iniziative”