Ceva, inaugurato il rinnovato palazzetto sportivo dopo i danni dell'alluvione (FOTO)

"La ricostruzione è stata tempestiva" - ha commentato il consigliere provinciale Pietro Danna - "Sono stati stanziati tra gli 80-100 mila euro per consentire gli inerventi che hanno riguardato non solo pavimentazione e spogliatoi, ma anche tinteggiatura, sostituzione di alcuni serramenti, impianto elettrico e caldaia. La speranza di tutti è quella di non trovarci più a rivivere una situazione simile".

Il palazzetto era già pronto a inizio febbraio, ma l'inaugurazione ufficiale è stata rimandata per via della situazione pandemica. Un nuovo inizio di speranza per la città e per l'impianto sportivo che era già stato già rinnovato nel 2019, dopo i danni alluvionali del 2016.