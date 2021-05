Officina delle Idee: Giovanni Damiano riconfermato presidente

Giovanni Damiano è stato riconfermato presidente dell’“Officina delle idee – per il futuro dell’Ospedale civile di Saluzzo”. Al suo fianco la vicepresidente Andreana Chiavazza e il segretario Luca Franco.

Lo rende noto un comunicato stampa del nuovo Direttivo di cui fanno parte anche Sergio Anelli, Michele Fino, Alessandra Garza e Giuseppe Viano.

Il direttivo appena insediato ringrazia le persone che hanno aderito al sodalizio, partecipando numerosi all’assemblea di giovedì scorso al caffè Principe e votando per le cariche sociali.

"Soprattutto – evidenzia il presidente - ringraziamo il Personale medico (nello specifico il dr. Costantini), infermieristico, Oss e dei servizi tecnici, per le energie fisiche e mentali profuse in questi lunghi mesi a servizio della Struttura cittadina e degli utenti. A questi uomini e donne lavoratori presso l’Ospedale di Saluzzo “Officina delle idee” conferma il proprio supporto e la propria disponibilità, come già è stato in questi anni".

Due sono le richieste che il direttivo, "pur compresa la delicatezza del momento", chiede da subito all’ Asl Cuneo 1: una ripartenza graduale ma nel contempo necessaria dell’Ospedale, perché attesa dalla popolazione Saluzzese che, dopo oltre un anno di pandemia da covid 19, desidera tornare alla normalità anche nell’erogazione dei servizi primari.

La seconda è di conoscere quale reale progettualità c'è sulla struttura cittadina nei prossimi mesi: "dato che ad oggi non è dato sapere che cosa riserva il futuro, se non nella forma di una ridda di voci non proprio rassicuranti.

L’Ospedale di Saluzzo - individuato sin da subito come struttura atta ad ospitare i pazienti affetti da Covid 19 e provenienti da tutta la Regione Piemonte - ha dato molto, quindi si aspetta di ricevere altrettanto dal futuro".