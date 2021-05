A Priola il tronco di un albero diventa un angelo grazie all'abilità di Barba Brisiu

Era un albero che doveva essere abbatto ed ora, invece, è diventato una splendida scultura in legno.

Barba Brisiu, artista borgarino, noto per la sua abilità nel ridare vita al legno, ha fatto tappa in val Tanaro, nel comune di Priola, per trasformare un pino in un angelo.

L'iniziativa, realizzata grazie alla Pro loco, l'associazione "Amici di Pievetta" e il comune, ha consentito di salvare parte del tronco di un pino che, in seguito agli eventi alluvionali dello scorso ottobre, doveva essere abbattuto.

Barba Brisiu, all'anagrafe Fabrizio Ciarma, con la sua motosega ha intagliano con precisione il tronco, facendo emergere l'angelo: una figura che si spesa possa donare protezione al paese e alla vallata, rinnovando un messaggio di speranza per tutti.