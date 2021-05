I servizi online di Enercom luce e gas

Recarti ogni mese alla posta per pagare le tue bollette è diventato un problema? Con la pandemia che ha stravolto i ritmi quotidiani e moltiplicato le necessità delle famiglie, anche un gesto semplice come questo può avere un peso. Così i servizi di https://www.enercomlucegas.it risolvono anche questo problema, rendendo la gestione delle utenze domestiche molto più semplice.

Ad oggi infatti molti dei servizi di Enercom si svolgono in maniera completamente virtuale, grazie a un sito web ben organizzato e a un servizio clienti impeccabile.

Cosa puoi fare dal sito Enercom

Sul sito web di Enercom luce e gas puoi svolgere la maggior parte delle attività che fino a qualche tempo fa avresti compiuto in negozio. Puoi così dire addio alle file, alle attese, agli appuntamenti, che in questo periodo sono ancora più stressanti e complessi a causa delle restrizioni per il Covid.

Tra le operazioni che puoi compiere online ci sono:

sottoscrivere un nuovo contratto per la fornitura di luce e gas Enercom;

cambiare la tua attuale offerta per una più conveniente;

ricevere le bollette su pc, smartphone o tablet;

consultare l’archivio delle fatture precedenti;

inviare un bonifico SEPA direttamente dal tuo conto corrente.

In questo modo la maggior parte delle preoccupazioni legate alle bollette (ricordare la scadenza, andare in posta o in tabaccheria in tempo utile, verificare che il pagamento sia andato a buon fine) scompaiono del tutto dai tuoi pensieri.

I vantaggi di gestire le bollette online

Prima di tutto, avere un controllo totale dei consumi, a cui puoi accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi device, ti permette di risparmiare. Hai la percezione immediata della differenza tra una bolletta e l’altra, puoi confrontarle facilmente e scoprire se i tuoi consumi sono aumentati e come risparmiare il mese successivo.

Ti è possibile anche valutare di mese in mese la presenza di offerte più vantaggiose e richiedere il passaggio direttamente dal sito web, oppure chiamare il servizio clienti per maggiori informazioni sulle nuove promozioni.

Inoltre tutto ciò si svolge nel totale rispetto dell’ambiente. Dimentica faldoni e cassetti stipati di bollette: sul sito enercomlucegas.it hai tutto l’archivio delle fatture sempre a disposizione, senza stampare e sprecare carta. Così eviti anche la possibilità che la tua bolletta si perda nei meandri del servizio postale e puoi recuperare facilmente una ricevuta nel caso ti servisse un controllo dei bonifici effettuati.

Come si attiva il servizio di bolletta online?

Ti basta andare sul sito di enercomluceegas.it ed entrare nella tua area riservata myEnercom. Nella sezione Gestione Utenze, clicca su Bolletta via email e segui le semplici istruzioni. Nel caso avessi qualche difficoltà a completare la procedura da solo, puoi rivolgerti al servizio clienti Enercom oppure recarti in un punto vendita fisico. Ricorda che quando effettui l’operazione, che sia in negozio, al telefono con un operatore o dal sito web, devi avere con te il codice IBAN del conto corrente dal quale pagherai le bollette e un indirizzo email da fornire per ricevere le fatture digitali.