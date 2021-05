L'AIB di Peveragno in campo per il laghetto in regione Miclet

Mattinata di lavoro per gli AIB di Peveragno che sono intervenuti per le operazioni di pulizia del laghetto in regione Miclet, in collaborazione con l'ASD pesca sportiva Ultima Follia.

"Una valida opportunità per provare i moduli boschivi e le idrovore" - spiegano dalla squadra - "e un'ottima occasione per accrescere la sinergia tra i volontari. Inoltre il lago è utile in caso in incendio boschivo che richieda l'intervento dei mezzi aerei".

Alle operazione hanno partecipato 8 volontari AIB più 6 persone dello staff della società di pesca, sono state utilizzate due idrovore della squadra AIB, più due moduli antincendio sempre della squadra AIB di Peveragno.