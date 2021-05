Ridurre i rifiuti salvando gli oggetti ancora utilizzabili: inaugurato a Cuneo il Centro del Riuso del CEC (GALLERY)

Si è tenuta nella mattinata di oggi (sabato 29 maggio) l’inaugurazione ufficiale del Centro del Riuso di Cuneo. Situato in un'area di 1.800 metri quadrati, composta di due capannoni e un cortile interno, in via Morozzo a Borgo Gesso, il Centro si propone di contribuire alla riduzione della quantità di rifiuti pro capite realizzata dai cittadini dei 54 comuni che copre il Consorzio Ecologico Cuneese, proponendo la cultura del riutilizzo di alcuni beni in buone condizioni di conservazione.