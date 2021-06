Elio Reynaudo confermato al vertice dell’AVIS di Fossano

Sarà ancora Elio Reynaudo a guidare l’AVIS fossanese per il prossimo quadriennio. La votazione, avvenuta la sera del 24 maggio nei locali della S.O.M.S. di Fossano, ha decretato all’unanimità la rielezione del presidente in carica dal 2017. Al dottor Carlo Di Marco la carica di vice presidente. E’ stata l’occasione per riunire il nuovo consiglio direttivo.

“Sono contento di esser stato rieletto in questa tornata elettorale - spiega Reynaudo - sperando di poter continuare a operare nel bene dell’associazione e promulgare la nostra missione che è la donazione del sangue.”

“L’obiettivo è riprendere prima possibile l’attività sociale, speriamo di poter festeggiare il 75esimo di fondazione della sezione, ma ovviamente tutto è legato all’evoluzione della pandemia. Sono contento che i donatori non manchino nonostante l’emergenza sanitaria.”