Carlo Tonante è il nuovo presidente della Croce Rossa di Sommariva del Bosco

Domenica 19 maggio si sono svolte anche nel Comitato CRI di Sommariva del Bosco le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Carlo Tonante 68 anni, luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri in congedo e consigliere comunale, volontario dal 2011 è stato eletto nuovo presidente del Comitato CRI di Sommariva del Bosco. Al suo fianco ci saranno i consiglieri Roberta Gianoglio, Angelo Antonio Montuori, Antonio Gosso ed il Consigliere dei Giovani Edoardo Gioetto.

In attesa che la burocrazia faccia il suo corso e venga espresso l’esito ufficiale delle elezioni, il nuovo presidente Carlo Tonante ha dichiarato: ”Ringrazio il presidente ed il direttivo uscente per il lavoro svolto fino ad oggi. Inoltre ringrazio tutti i volontari che hanno avuto fiducia in me”.

Ha poi aggiunto: “C’è tanto lavoro da fare! Opereremo in tutti i settori dal sanitario al sociale coinvolgendo i volontari, i dipendenti ed il Gruppo giovani della Croce Rossa. Formeremo nuovi volontari per cercare di mantenere sempre alto il livello di assistenza per quanto riguarda l’attività di Emergenza-Urgenza in convenzione con il Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale ed effettueremo corsi di aggiornamento e formazione per chi è attualmente in servizio”.