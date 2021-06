Mai più senza caffè

Vorresti un caffè buono come al bar ma non hai ancora trovato la miscela giusta per te?

Da I Compatibili, il nuovo negozio di capsule e cialde di caffè sito in via XVIII Aprile numero 3, puoi trovare tutti i tipi di caffè e miscele, di tutte le marche, sia originali che appunto… Compatibili!

I Compatibili propongono un’ampia proposta di caffè, dai macinati al caffè in grani, dalle capsule alle cialde, con tantissime macchine da caffè espresso tra cui scegliere, ottime per la casa ma anche per l’ufficio.

La nuova realtà, nata dalla passione del commercio e dal piacere del caffè, ha come obiettivo quello di portare un’ampia varietà di miscele di caffè per ogni esigenza e per ogni gusto.

“I COMPATIBILI” hanno anche un volto ed un nome, sono Anna e Valter ad aver creato il nuovo brand. “ Il nostro intento è quello di offrire un’ampia scelta, in modo che ognuna possa trovare il caffè che cercava” dice Valter.

“Abbiamo scelto di aprire il nostro secondo punto vendita a Cuneo perché è la città in cui vivo e in cui mi sento a casa” continua Anna, “I compatibili è il nome che abbiamo scelto perché in primis rappresenta la nostra attività di vendita capsule sia originali che compatibili, e poi perché pensiamo che quando c’è compatibilità, tra persone, gusti, emozioni, allora c’è tutto”.

I Compatibili vi invitano a passare per un caffè!

I punti vendita sono a Cuneo in via XVIII Aprile, 3 e a Saluzzo in via Spielberg, 29.

