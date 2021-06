Boselli in via Tetto Cavallo a Cuneo: "Mi sono state segnalati molti problemi, sarà tra i punti del mio programma"

Nella giornata mondiale dell’Ambiente Giancarlo Boselli , che sta iniziando a strutturare la sua campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2022, ha fatto un sopralluogo a Tetto Cavallo, una delle parti più belle di Cuneo. Dal viale si scende lungo una via stupenda, nel caseggiato immerso nel verde.

"Mi sono stati segnalati molti problemi , scrive Boselli in un lungo post su Facebook. Marciapiedi in dissesto. Asfalto in dissesto. Scoli dell’acqua infestati dalle erbe sotto le griglie, che non raccolgono più.

Lungo la strada il verde non curato copre i cartelli. Su quella strada molto frequentata le auto vanno spesso a forte velocità con rischi forti in prossimità della curva e poco prima in una zona cieca. Dopo la curva c’e un’area verde che potrebbe essere attrezzata. Il vialetto a lato del bel parcheggio aspetta le panchine. Gli abitanti hanno cura del luogo e qualche volta si sono sostituiti a chi dovrebbe fare le manutenzioni. Un senso di abbandono nei rapporti con il Comune. Controlli della Polizia Urbana limitati. Basterebbe poco. È vero però che da troppo tempo questa amministrazione non stanzia i fondi necessari alle manutenzioni e li destina spesso a iniziative non prioritarie. Quindi gli operatori stessi del comune si sentono frustrati e in grande imbarazzo.