Le letture animate di “Una storia tira l’altra” arrivano nei quartieri cittadini e nelle frazioni di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero”, da martedì 15 giugno, riprende i laboratori di lettura per i bambini fino ai sei anni. Il ciclo di letture, dal titolo “Una storia tira l’altra”, è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.



Dopo il successo dei quattro appuntamenti estivi dello scorso anno, anche quest’estate le storie torneranno nei quartieri cittadini e nelle frazioni e di settimana in settimana, fino al 9 settembre, gli attori coinvolti si sposteranno dal Piave alla Moretta, da San Cassiano a Mussotto, passando per i Tetti Blu e arrivando, per la prima volta, anche a Gallo d’Alba, Scaparoni e Piana Biglini.



Daniela Febino racconterà storie ricche di personaggi e di tenerezza; il Collettivo Scirò presenterà invece le fiabe della tradizione come “La bella addormentata nel bosco” o “Il pifferaio magico”; Claudio & Consuelo animeranno oggetti quotidiani per creare “Il circo delle cose” e condurranno i piccoli a scoprire la vita di una poetessa del Medioevo; Officine Zeta scombinerà le regole delle storie più classiche, mentre Micromundi Teatro porterà i partecipanti a immergersi nelle atmosfere e nelle leggende del Giappone.



Grazie alla collaborazione con i comitati di quartiere, le letture animate si svolgeranno sempre all’aperto, in parchi, giardini o aree verdi predisposte per l’occasione e al termine di ogni laboratorio, ci sarà anche il tempo per fermarsi a leggere tanti libri che la Biblioteca donerà poi a ogni bambino presente.



Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 17.30.



Nella Biblioteca civica invece, saranno i volontari lettori Nati per Leggere ad accogliere bambini e genitori per un’ora di letture due volte al mese, alle 17.00, sotto i portici del cortile della Maddalena.



Ecco i primi due appuntamenti:



martedì 15 giugno, alle ore 17, in Biblioteca, “Tutti giù per terra”: letture in compagnia dei volontari, età consigliata 0 - 6 anni;

giovedì 17 giugno, alle ore 17.30, giardini Suor Tecla Merlo, corso Europa, “Il circo segreto delle cose”, con Claudio e Consuelo, età consigliata 3- 6 anni: brevi racconti e filastrocche che hanno gli oggetti come protagonisti. Storie di cose che prendono vita, storie inaspettate e piene di meraviglia, accompagnate da musica e canto.



Tutte le letture saranno a numero chiuso e si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Per prenotare si può telefonare al numero 0173 292468 oppure mandare una mail a prestito@comune.alba.cn.it



Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.alba.cn.it nella pagina della Biblioteca.



PER INFORMAZIONI



Biblioteca Civica “G. Ferrero” - Alba - www.comune.alba.cn.it



prestito@comune.alba.cn.it - 0173 292468



Instagram @biblio_civica_alba