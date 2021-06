Nasce a Moretta la International School, scuola di lingue rivolta ai bambini

Delia Peña nasce in Perù 42 anni fa, ma da di 18 anni è cittadina italiana.



Laureata in lingue, traduzioni e interpretazione presso l’Università Riccardo Palma in Perù, in madre lingua spagnolo, con seconde lingue parlate e scritte Inglese e Italiano.



Dopo la laurea, viaggia in diversi Stati Europei per approfondire gli studi, frequentare corsi di formazione e soprattutto mettere in pratica quanto studiato. Trascorre poi 2 anni tra California, San Diego, Washington Dc, New York, Mexico, lavorando con i bambini in alcune scuola americane, e dove conosce l'amore, Dario, nativo di Moretta , anche lui in America per lavoro, e che diventa suo marito. Oggi sono 18 anni di matrimonio felice sposati e tre adorabili ragazzi.



Nel 2003 Dario e Delia rientrano in Italia. Dario crea la ditta “Marito a Domicilio”, affermata società di servizi a domicilio, e Delia inizia una serie di esperienze lavorative, fino a quando decide di affiancare il marito nell’impresa “Marito a domicilio” che cresceva sempre di più. Durante questa esperienza conosce e impara tanti aspetti che caratterizzano l’attività imprenditoriale e, spronata da Dario, inizia a coltivare il suo sogno personale.



Via via questo sogno prende forma, arrivando a concretizzarsi nel desiderio di fondare una sua scuola di lingue per bambini. D’altronde le lingue sono da sempre la sua passione, e pensare di insegnare a parlare altre lingue ai bambini, aprendo i loro orizzonti, spingendoli a conoscere altre culture, persone, vite, fino ad arrivare a comunicare nei loro linguaggi, riempie di gioia il cuore di Delia.



Riprende quindi a seguire vari corsi di formazione con la Regione Piemonte e corsi di formazione e leadership nella scuola di Roberto Re a Milano. Continua a viaggiare per l’Italia e all’estero e negli ultimi anni, frequenta corsi in diverse scuole di lingue a Torino.



Determinata e consapevole, Delia sa che per affrontare una sfida imprenditoriale occorre una preparazione ferrea affiancata da equilibrio e responsabilità, e questi valori l’accompagnano in tutto il suo percorso, fino a farla sentire, oggi, pronta per accettare pienamente la sfida e lanciare il suo bel progetto. E sceglie Moretta come base, un polo industriale importante ed un crocevia fra la provincia di Cuneo ed il torinese. Un luogo familiare dove sente di poter dare il meglio di sé.



Il servizio sarà rivolto soprattutto ai bambini, ma non è escluso che potranno essere preparati corsi a richiesta, anche per studenti ed adulti desiderosi di accrescere la propria preparazione culturale.



Così oggi, con il sorriso soddisfatto, si presenta ai suoi futuri clienti, con questa frase, che ne caratterizza appieno la personalità:



“I think nothing in your life could be easy, but if you do something with enthusiasm and a lot of positive energy you will get all your aims.”



L'International School di Delia Pena nasce in collaborazione con la Helen Doron, leader mondiale nell’ambito dell’insegnamento dell’inglese come seconda lingua (ESL). La metodologia prevede lezioni divertenti e coinvolgenti, con musica e giochi mirati.



Sabato 12 giugno, dalle ore 14 alle 18, Delia inaugura la sua Scuola e sarà felice di accogliere con un aperitivo di benvenuto tutte le famiglie ed i loro bimbi che vorranno conoscere e approfondire particolarità e metodologia dei corsi in un clima di festosa allegria.



International School di Delia Peña - Via Pollano 21, Moretta (CN) - Tel. 348.9598293



e-mail: saluzzese@helendoron.com



www.helendoron.it - www.helendoron.it/saluzzese/