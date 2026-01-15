La tua vita: una Special Edition! Incontro del 12 gennaio 2026 presso spazio Varco - Cuneo

E’ ciò che Bisalta Vita ETS, realtà ormai conosciuta sul territorio e fortemente voluta da Banca di Boves, ha organizzato ieri, 12 gennaio alle ore 18.00, presso Spazio Varco a Cuneo, davanti ad un numeroso pubblico di ragazzi, educatori, genitori, nonni ed insegnanti.

Grazie all’intervento del Dipartimento Interaziendale Salute Mentale di Cuneo, nella serata dal titolo “POWER UP! NUTRIZIONE E SPORT: L’UPGRADE PER LA TUA VITA’ si è parlato di benessere, sport, cibo, alimentazione, equilibrio psico-fisico e sociale dei ragazzi.

La serata è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo.

Sono interventui: Dott.ssa Sara Mattalia, Prof. Gian Maria Cherasco, Dott.ssa Annamaria Pacilli: tutti professionisti presso il Dipartimento Interaziendale Salute Mentale di Cuneo.

Moderatrice: Daniela Bianco.

Un pubblico attento e curioso ha dialogato con i professionisti del settore, cercando di ascoltare, confrontare, sciogliere nodi, porre strumenti per creare un modo di fare comunità, condividendo e ragionando insieme su tematiche giovanili di assoluta delicatezza ed urgenza.

E’ stato un momento importante – afferma il Presidente di Bisalta Vita Baudino Michele- nel quale si è analizzato come la complessità della vita di oggi richieda ormai una prospettiva di lettura multidisciplinare. I nostri ragazzi crescono, infatti, in un mondo sempre più performante, in grado di far emergere incertezze sul futuro, vulnerabilità biologiche ed aumento delle sofferenze. Il rapporto Sport/alimentazione trattato in modo specifico durante questo incontro è uno degli aspetti fondamentali di questa situazione. Bisalta Vita ETS e Banca di Boves sono fortemente convinte che investire nel benessere psicologico dei giovani significhi porre le basi per costruire una generazione capace di utilizzare gli strumenti giusti per affrontare le sfide della quotidianità e sviluppare il pieno potenziale di ciascuno in modo sereno e consapevole”.

Una nuova occasione dunque per far sentire Bisalta Vita, con il sostegno di Banca di Boves, vicina al territorio, alle famiglie, all’ascolto dei ragazzi in un mondo che va ormai troppo in fretta.

Lunedì 2 febbraio 2026, ore 18.00, presso la nuovissima Sala Polivalente Banca di Boves, sarà la volta di un secondo appuntamento di approfondimento ulteriore sul tema alimentare dedicato ai ragazzi dal titolo: ‘LO SPORT NEL PIATTO: AD OGNUNO IL SUO!’

Interverranno: Dott. Marco Cipolat, Dott.ssa Sara Mattalia, Prof. Gian Maria Cherasco, Dott.ssa Daniela Massimo. Moderatrice: Daniela Bianco (giornalista).

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.