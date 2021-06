Cosa fare nella nostra provincia in questa calda domenica di giugno?

Manifestazioni all’aria aperta

Si terrà questa domenica a Peveragno la prima edizione de il "Mercato della fragola". Per tutta la giornata il centro storico, che si apre varcando il medievale arco del ricetto, sarà teatro di esposizioni, animazioni, mercatini ed eccellenze gastronomiche.

In piazza Carboneri troveranno posto i produttori del Consorzio della fragola di Peveragno, i quali, oltre alla vendita, proporranno degli assaggi ai visitatori. In piazza XXX Martiri, San Magno e Madonna dei Boschi prepareranno carne grigliata e pan fritto con lardo e patatine. Poco più avanti, in piazza Santa Maria, i volontari di San Lorenzo cucineranno la paella; il rione della Divina Provvidenza proporrà un tagliere di salumi e formaggi, mentre il comitato di Montefallonio cucinerà quiche e frittate. In prossimità di piazza Rocco Carboneri troverà posto lo stand di Santa Margherita con il capocollo e quello di San Rocco da Val con i ravioli ai sughi. L’evento sarà completato dagli spettacoli degli artisti di strada, sculture di ghiaccio, musica con la banda musicale, trampolieri ed equilibristi, gigantesche bolle di sapone, mercatino dell’hobbismo, del collezionismo e dell’artigianato locale, mercato ambulante classico e villaggio delle associazioni del volontariato locale. Sempre in via Giordana di Clans, infine, spazio alla “contrada del gusto” con le eccellenze alimentati del territorio. Info: www.facebook.com/prolocopeveragno

Prosegue anche oggi, domenica 13 giugno, a Racconigi la “Festa del Gelso”, con un ricco programma di iniziative. Oggi alle 10,30 è in programma un laboratorio di trattatura della seta con l’esperto Marco Allasia. Alle 18 è prevista la manifestazione “Cinque secoli di setifici e filande - sfilata storica con la moda della seta e dei tessuti naturali”. La sfilata, seguita da un aperitivo, sarà realizzata dal Museo della Seta in collaborazione con Comune e associazioni.

Questo fine settimana ha luogo la festa delle oasi e riserve Lipu. Sarà possibile visitare il Centro Cicogne e Anatidi a Racconigi seguendo i nuovi pannelli esplicativi bilingue.

Inoltre, lungo il percorso, sarà possibile incontrare un esperto (dalle 15 alle 17) che fornirà informazioni. Per chi ne ha la possibilità, è utile portarsi un binocolo per osservare meglio gli uccelli selvatici nelle zone umide. Gli orari di apertura sono dalle 9,30 alle 19, tutti i giorni (eccetto il lunedì). Non è necessaria la prenotazione. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (ragazzi 5-14 anni, soci Lipu, residenti). Info: www.facebook.com/centrocicogneracconigi

Nella Riserva naturale di Crava-Morozzo è in programma una serie di appuntamenti in occasione della “Festa delle Oasi e delle Riserve Lipu”. Oggi, domenica 13 giugno, la giornata sarà ricca di proposte. Sono in programma due visite guidate accompagnati da un guardia-parco, con partenza dall’ingresso della Riserva lato Crava, alle ore 10.30 e alle 14.30. Per i bambini, alle ore 15, al Centro visite ci sarà “The lovely butterly”, laboratorio colorato e divertente sulle farfalle, per imparare l’inglese in compagnia di una colorata amica. Sempre al Centro visite, alle 15.30 si terrà l’incontro con l’autore Nicola Duberti e si potrà dialogare con lui e scoprire il suo giallo apparente “L’innocenza del lupo”. Per completare la giornata non poteva mancare la buona musica. Dalle 16.30, concerto di arpa e piano. Tutte le attività sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/oasi.crava

A Saluzzo oggi, domenica 13 giugno, ci sarà il “MercAntico” dell’Antiquariato minore e dell’usato che ritorna alle sue origini, tra le piazze e le strade, tra la gente.

Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: www.fondazionebertoni.it

Domenica 13 giugno Costigliole Saluzzo propone un’intensa giornata di attività per tutti i gusti: dal mattino alla sera si potrà partecipare per le vie del centro cittadino al Mercatino delle pulci, alla Festa patronale, a una serie di visite guidate e fare il tifo per i giovani impegnati in due gare ciclistiche ad anello per le vie del concentrico. Per offrire ai visitatori un’occasione di approfondimento della storia e delle bellezze artistico-architettoniche di Costigliole, “Turisti in gamba” organizza due visite guidate che, partendo dalla sede del mercatino (Palazzo La Tour e centro) condurranno i turisti alla scoperta della cripta di Cristo Pietà, quindi sulla collina al Castello Rosso. Dei tre manieri, quest’ultimo, residenza dei Costanzia, conserva al suo interno importanti tracce artistiche negli affreschi di epoca rinascimentale. Ultima tappa, nuovamente a valle, a Palazzo Giriodi, sede del palazzo comunale. Doppio turno di vista, alle 10 e alle 14,30, con prenotazione obbligatoria; verificare eventuali posti disponibili al 333-4062819 o turistingamba@gmail.com

La Banda musicale Santa Cecilia animerà, in uno spettacolo itinerante, i momenti salienti della festa. Locali aperti per degustare le eccellenze gastronomiche del paese.

Anche oggi a Bra la sedicesima edizione del Festival delle arti di strada fino al 17 giugno divertirà e stupirà con 9 compagnie, 19 artisti e 6 musicisti di grande rilievo, che propongono spettacoli, laboratori e conferenze al parco della Zizzola. Tanti appuntamenti con decine di artisti e performer provenienti dal Piemonte, da Torino in particolare, ma anche dalla Sicilia e dal Veneto. Nei giorni del festival si alterneranno magia, giocoleria, arte acrobatica, laboratori, corsi, conferenze, riflessioni didattiche e formative, teatro comico, esibizioni di equilibrismo. Info, programma completo e prenotazioni: artidistradabra@gmail.com e https://upscuoladicirco.com/artidistrada

Il festival “Fuori percorsi” ha in programma un triplice appuntamento: oggi, domenica 13 giugno, avrà luogo a Monteu Roero, il 3 e 24 luglio a Saliceto e Serralunga. Ognuna delle tre proposte è costituita da un breve trekking con percorso ad anello: si parte dal castello del borgo per poi inoltrarsi nella natura prima di far rientro in paese. Lungo il percorso sono previste tappe per laboratori di fotografia, teatro e astronomia. Tutte le giornate prevedono la cena in un punto panoramico del paese o al castello (che sarà possibile visitare in piccoli gruppi) e un concerto. L’iniziativa è gratuita, a eccezione della cena che prevede un contributo di 15 euro. Ogni appuntamento ha la durata complessiva di due ore e mezza circa.

A Celle di Bellino è in programma fino ad oggi, domenica 13 giugno, il micro festival “Riscopriamo le nostre terre perdute”., tre giorni di fotografia e dialoghi, con i reportage di cinque

fotografi documentaristi esposti nelle vie del paese, incontri e conferenze, trekking

e racconti, un workshop di fotogiornalismo con il patrocinio del Touring Club Italiano

e passeggiate alla scoperta di luoghi dimenticati e di nuove prospettive di vita.

Tutte le attività del microfestival sono a numero chiuso e richiedono un’iscrizione preliminare per poter rispettare le norme anti Covid. Prenotazioni, ulteriori informazioni e programma dettagliato

Il Museo Etnografico di Coumboscuro della Civiltà Provenzale Alpina in valle Grana, assieme alla rete delle strutture museali delle Alpi, da oggi, domenica 13 giugno, propone diverse iniziative. Dalle 14 fino alle 18 riapre la collezione con visite guidate. Sempre alle 14, presso il cortile del Museo, dietro la chiesa Parrocchiale di S. Lucio, accoglienza degli escursionisti che desiderano scoprire “Chassourin”, il lato rivolto a Sud del vallone di Coumboscuro.

In compagnia di Paolo Laguzzi, autore della guida “Andar per borgate in valle Grana”, si seguirà un agevole percorso, che si snoda tra natura, ambiente, architettura, leggende, emigrazione, vita montanara. Per partecipare all’escursione di oggi è obbligatoria l’iscrizione a 0171.98707; 0171.98744; 328.6039251 oppure via e-mail: info@coumboscuro.org.

A Caraglio questo fine settimana si tiene la ventesima Mostra-Mercato delle Arti tessili “Di filo in filo”, il mercato tessile in cui stoffe e filati faranno da protagonisti. Il tema dell’anno saranno i fiori, interpretati attraverso tutte le arti tessili: un omaggio alla primavera e simbolo di speranza e rinascita. La mostra prosegue oggi, domenica 13 giugno, dalle 9 alle 19 con una vetrina dedicata alle produzioni artigianali del territorio.

Sempre oggi, oltre alla presenza della vetrina delle produzioni artigianali e agricole del territorio, si terrà anche la 17ª edizione di “Caravancaraj”, una kermesse di spettacoli all’aperto organizzata da Santibriganti Teatro. La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative anti covid e i visitatori dovranno seguire un percorso predefinito e opportunamente segnalato. Il calendario della giornata, organizzata da Santibriganti Teatro. Info: www.comune.caraglio.cn.it

A Pietraporzio questo week end di giugno è dedicato a “TransHumance” con escursioni, proiezioni, laboratorio e racconti. Oggi escursione guidata alle 10 dal Villaggio Primavera da Bersezio a Ferrere con letture e racconti di Annika Pettini, e visita al Museo del Contrabbandiere e si potrà consumare il proprio pranzo al sacco, prima di ritornare al punto di partenza. Tutte le attività sono gratuite. Info: www.facebook.com/ecomuseopastorizia

Tempo di ripartenza per il Mondolé Park di Frabosa Sottana che scalda i motori in vista della stagione estiva. Nel mese di giugno sarà possibile visitare la Grotte del Caudano, ogni domenica pomeriggio, con turni in partenza alle 14.30 e alle 16 (previa prenotazione obbligatoria al numero 331.8757807).

Da non perdere la visita alle Grotte di Bossea, in Val Corsaglia, nel Comune di Frabosa Soprana, a 836 m di quota, fra le più belle ed importanti d’Italia.

È caratterizzata essenzialmente da tre aspetti: grandiose dimensioni ambientali, con vaste panoramiche su paesaggi pittoreschi e scoscesi, grande ricchezza di acque correnti e precipizi e alto valore scientifico e naturalistico. È suddivisa convenzionalmente in una zona inferiore caratterizzata da imponenti dimensioni e in una zona superiore costituita essenzialmente da un complesso di strette gallerie sviluppate su piani sovrapposti. Le due parti della cavità sono separate dalla cascata del Lago d’Ernestina. Si possono ammirare stalattiti, stalagmiti, cortine e colate di grande bellezza per forme e colori. Info per la visita: www.grottadibossea.com

Nelle Alpi cuneesi riaprono anche i rifugi, ma prima di mettersi in cammino bisogna consultare la mappa dello stato dei sentieri e della viabilità. Nel Parco delle Alpi Marittime, ad esempio, in questo fine settimana riaprono in Valle Gesso il Morelli Buzzi, il Remondino, il Valasco e il Livio Bianco. Puoi trovare tutte le informazioni al seguente link:

Castelli aperti, musei, altri luoghi d’arte e concerti

Anche questo fine settimana la rassegna Castelli aperti permette di visitare beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda, in parte privati e in parte pubblici, grazie alle visite guidate. Un’occasione per scoprire il meraviglioso patrimonio storico piemontese.

Le mostre e i musei aperti sono anche occasione di scoprire paesi, borghi e territori della Granda. La galleria Gart a Neive, uno dei borghi più belli d’Italia, presenta la mostra “Beppe Gallo e la Langa: pensieri di Franco Piccinelli”. Si tratta di un connubio tra le parole del giornalista e scrittore neivese, dedicate all’arte di Beppe Gallo, che espone nella galleria sino al 30 giugno il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Piccinelli (1933-2014) e Gallo sono accomunati dall’amore per il proprio luogo d’origine, dal quale traggono ispirazione. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

A Bra è aperta a Palazzo Mathis di Bra la mostra “Exodos: rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione” che con quaranta scatti firmati da dieci reporter piemontesi, racconta il volto spesso nascosto del fenomeno dell’immigrazione.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino 27 giugno, con ingresso gratuito.

Con i Sentieri dei frescanti anche oggi, domenica 13 giugno, saranno liberamente visitabili, dalle

10.30 alle 18.30, la cappella gentilizia del Crocifisso a Magliano Alfieri, la chiesa preferita dalla

madre di Vittorio Alfieri e caratterizzata dalla presenza di maestosi trompe l’oeil; la

cappella di San Servasio a Castellinaldo, che svetta sulla sommità di una collina e contiene

due cicli di affreschi del Cinquecento. Dalle 16, Walter Accigliaro di Italia nostra albese,

accompagnerà i visitatori del San Servasio in una visita guidata agli affreschi, per scoprire

Il Museo diocesano di Alba propone per oggi, domenica 13 giugno, una speciale apertura del campanile della cattedrale. Sono previsti tre orari, alle ore 15, alle 16 e alle 17, con la guida, per scoprire la struttura: la scalinata per arrivare ai 45 metri della sommità è ricavata nell’intercapedine tra il campanile del primo duomo romanico, che fu successivamente inglobato dalla torre. La proposta comprende l’accesso guidato al sito archeologico sotto la cattedrale, che conserva importanti testimonianze di epoca romana e medievale. L’entrata è dalla base del campanile, in piazza Rossetti.

Terza puntata per la nuova stagione di “Govone Smart Music”: evento gratuito del Castello che si tiene nel parco e nel salone delle feste. Inizio alle 18, con prenotazione obbligatoria a segreteria@castellorealedigovone.it. Oggi, domenica 13 giugno, al centro della scena ci sarà il gruppo “Amemanera” con Marica Canavese e Marco Soria alla voce e alla chitarra, Marco Soria, insieme a Massimo Scoca al contrabbasso. Info: www.castellorealedigovone.it

Il castello di Govone presenta anche una mostra fotografica lungo il percorso di visita del maniero. In occasione del duecentesimo anniversario dell’incoronazione di Carlo Felice di Savoia come re di Sardegna (1821 – 2021), le sue due residenze di villeggiatura preferite, il Castello di Agliè e il Castello di Govone, riallacciano i rapporti con questa mostra fotografica condivisa.

A Monticello d’Alba le opere di Jessica Carroll si snoderanno attraverso i luoghi storici e i sentieri del paese. “Senso di direzione” sarà una grande performance articolata in tre spazi: una mostra al Castello, un’installazione nella confraternita di San Bernardino e un’opera di arte pubblica sul poggio di San Ponzio. Un percorso poetico ed emozionante che, attraverso la raffigurazione scultorea di animali d’acqua e di terra, racconta il mistero del senso dell’orientamento, come magnifica creatività del Regno della Natura. L’iniziativa è ad ingresso libero.

A Saluzzo è in corso START SToria e Arte con tanti eventi. Prosegue la personale "Fare Luce" di Andrea Nisbet (fino ad oggi) a Casa Cavassa.

La capitale del Marchesato ospita fino a questa domenica la 44° Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo; nella splendida sede della Castiglia storie di antiquari e oggetti pregiati e antichi, un vero e proprio viaggio tra le scuole della tradizione italiana tra ‘400 e ‘700 grazie alla partecipazione di 22 straordinari espositori, con molti fra i nomi più prestigiosi del settore. Al piano terreno della residenza fortificata dei Marchesi di Saluzzo una mostra collaterale accompagna il pubblico in un ideale tour attraverso l’Italia e le sue scuole pittoriche regionali.

A Bellino il Museo del Tempo e delle Meridiane apre questo fine settimana (dalle 15 alle 18) e per tutti fine settimana di giugno, luglio e settembre; tutti giorni ad agosto. Il costo dell’ingresso è

Ha riaperto le sue porte al pubblico anche la chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì. Le visite guidate gratuite, a cura dell'Associazione culturale omonima e proseguiranno tutte le domeniche pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 fino al mese di ottobre. A supporto e valorizzazione di questo piccolo gioiello che sorge sull'antica via del Sale, nasce il progetto hinc con video introduttivo, una visita guidata virtuale e interattiva e un gioco interattivo.

Oggi, domenica 13 giugno, alle ore 16.45, a Vicoforte Mondovì presso il Santuario della Natività di Maria “Regina Montis Regalis”, si terrà un concerto di organo e tromba per commemorare il 450° anniversario della nascita del venerabile Cesare Trombetta (10 giugno 1571 – 28 gennaio 1623) che fu il promotore della devozione al pilone della Madonna di Vico e il primo tesoriere della fabbrica. Il programma musicale del concerto prevede musiche di Purcell, Bach, Handel, Couperin, Vivaldi, Pachelbel, McCabe, Herschel, German, Walond, Franck.

Ingresso libero. L’entrata al Santuario è limitata al numero di posti previsti dalla normativa vigente.

Info: tel. +39 0174 563 098