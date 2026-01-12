"Stük – l'altra resistenza": a Dronero la storia dimenticata degli Internati Militari Italiani

O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare venerdì 16 gennaio alle ore 21, presso il Cineteatro Iris di Dronero, lo spettacolo “Stük – l’altra resistenza”, di e con Andrea Chiapasco, Marianna Chilà, Emanuele Franco e Pietro Pellegrino.

In prossimità del Giorno della Memoria, quattro giovani attori cuneesi portano in scena una pagina poco conosciuta della storia italiana: quella di migliaia di soldati italiani che, dopo l’8 settembre 1943, vengono catturati dagli ex alleati tedeschi e deportati nei campi di lavoro in Germania. Qui diventano IMI – Internati Militari Italiani, soldati senza diritti, ridotti a forza lavoro.

Attraverso il racconto della prigionia emerge la testimonianza di Giuseppe Barbero, cappellano militare di Centallo, che riesce a fissare su carta l’esperienza dei compagni di detenzione, dando voce sia ai sopravvissuti sia a coloro che ancora oggi riposano in terra straniera.

"Stük – l’altra resistenza" è un racconto intenso e necessario che restituisce dignità a una memoria spesso rimossa, invitando il pubblico a riflettere sul significato della resistenza, della sopravvivenza e della testimonianza.

INFO E PRENOTAZIONI: cineteatroiris.ops@gmail.com



