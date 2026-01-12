 / Eventi

"Stük – l'altra resistenza": a Dronero la storia dimenticata degli Internati Militari Italiani

Venerdì 16 gennaio al Cineteatro Iris quattro attori cuneesi portano in scena la testimonianza del cappellano militare di Centallo Giuseppe Barbero, deportato nei campi di lavoro tedeschi dopo l'8 settembre 1943

O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare venerdì 16 gennaio alle ore 21, presso il Cineteatro Iris di Dronero, lo spettacolo “Stük – l’altra resistenza”, di e con Andrea Chiapasco, Marianna Chilà, Emanuele Franco e Pietro Pellegrino.

In prossimità del Giorno della Memoria, quattro giovani attori cuneesi portano in scena una pagina poco conosciuta della storia italiana: quella di migliaia di soldati italiani che, dopo l’8 settembre 1943, vengono catturati dagli ex alleati tedeschi e deportati nei campi di lavoro in Germania. Qui diventano IMI – Internati Militari Italiani, soldati senza diritti, ridotti a forza lavoro.

Attraverso il racconto della prigionia emerge la testimonianza di Giuseppe Barbero, cappellano militare di Centallo, che riesce a fissare su carta l’esperienza dei compagni di detenzione, dando voce sia ai sopravvissuti sia a coloro che ancora oggi riposano in terra straniera.

"Stük – l’altra resistenza" è un racconto intenso e necessario che restituisce dignità a una memoria spesso rimossa, invitando il pubblico a riflettere sul significato della resistenza, della sopravvivenza e della testimonianza.

INFO E PRENOTAZIONI:  cineteatroiris.ops@gmail.com


 

