Carlevé 'd Busca, Gran Baldoria a la Cà ‘d Micon e Miconëtta

Fervono i preparativi, in queste prime settimane del nuovo anno, per l’imminente Carnevale cittadino che, anche quest’anno in occasione della 71° edizione, ritornerà in grande spolvero come vuole la tradizione grazie al gruppo dei volontari, gli Amici del Carlevè ‘d Busca, guidati dal presidente, Davide Marabotto, in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro e con il patrocinio della Città di Busca. La 71 “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta” prevede, come sempre, un ricco programma di festeggiamenti, con tre serate in musica a partire da venerdì 23 gennaio più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici in programma domenica 25 gennaio 2026.

“Il Carnevale di Busca è una delle tradizioni cittadine più sentite e attese: un evento che ogni anno coinvolge con entusiasmo la comunità locale e richiama migliaia di visitatori. Inoltre, con orgoglio, Busca ospita la prima sfilata dei carri allegorici della provincia di Cuneo, aprendo ufficialmente la stagione del Carnevale sul territorio. – dice il sindaco, Ezio Donadio – Un sentito ringraziamento va al gruppo delle Maschere e a tutti gli Amici del Carlevè, il gruppo dei volontari buschesi che, con il supporto del Circolo Endas Cuneo, si dedicano con impegno e passione per portare, anche quest’anno, i colori e l’allegria della festa mascherata nella nostra Città. Vi aspettiamo numerosi alla 71° edizione del Carlevè ‘d Busca!”.

Gli interpreti delle maschere buschesi

A far rinascere anche quest’anno la bella tradizione carnevalesca ci penserà l’allegra combriccola delle maschere cittadine, tra le cui fila si registrano importanti novità in occasione della nuova edizione.

Cambio di veste per Andrea Fornero, 30 anni, agricoltore che, dopo i dieci anni da Panaté festeggiati lo scorso anno, diventa il nuovo Micon. Lascia infatti le vesti e il gruppo, dopo due anni da Micon più due da Birichin, Stefano Golè, 27 anni, autista. Accanto a lui, Miconetta, interpretata da Sonia Sordello, 31 anni, impiegata, per il quarto anno nelle vesti della protagonista femminile. El Panatè, da quest’anno, sarà Francesco Cheula, 25 anni, idraulico, dopo un anno nei panni di Birichin, mentre, per il secondo anno, la Bela Panatera sarà Chiara Vassallo, 21 anni, impiegata, già Birichina. Completano il gruppo indossando i panni dei Birichin e delle Birichine: Francesco Ghio, 25 anni, contoterzista, Stefania Ghio, 21 anni, impiegata, Gabriele Bima, 22 anni, agricoltore, Arianna Perotto, 21 anni, operaia e si aggiungono Maria Eva Ramonda, 21 anni, studentessa, Luca Tallone, 23 anni, agricoltore e Christian Servetti, 21 anni, idraulico.

La grande sfilata dei carri

Torna la grande Sfilata dei carri allegorici, in programma domenica 25 gennaio, che sfilerà in zona Impianti sportivi. In particolare, il percorso prevede la partenza della carovana mascherata da via Langhe, per poi proseguire in viale Piemonte e via Regione Braida, quindi corso XXV Aprile, via Stadio e piazza Grande Torino, nei pressi della quale sarà allestito il palco, per poi proseguire in via Monte Ollero. Ad aprire la sfilata saranno la Banda Musicale di Castelletto di Busca e le Majorettes “Scarlett Stars” di Peveragno, quindi il corteo delle maschere di Busca e dei paesi vicini, con la partecipazione del Moro e la Corte di Mondovì, seguiti dalla Garfunk StreetBand dalla Garfagnana. Sfileranno quindi i gruppi mascherati e i carri allegorici provenienti dal circondario e da tutta la provincia. La conduzione e l’animazione della sfilata dal palco, allestito nell’angolo tra piazza Grande Torino e via Monte Ollero, sarà a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con l’immancabile Giangi Giordano.

A dare il benvenuto al 71° Carlévè ‘d Busca saranno il sindaco e gli amministratori cittadini insieme ai padroni della festa mascherata buschese, Micon e Miconetta e la loro corte di maschere.

Il programma dei festeggiamenti

Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso l'Area Capannoni di Corso Romita (locale riscaldato, guardaroba, servizio bar).

VENERDI’ 23 GENNAIO 2026

Ore 20 – Tensotruttura Area Capannoni Corso Romita GRAN CENA DI APERTURA DEL CARNEVALE BUSCHESE con le mascher. Menù euro 23: antipasti misti, gnocchi Val Varaita, tris di formaggi, dolce, acqua e vino inclusi, prenotazioni tel.: Andrea. 3246126325/ Chiara 339 499 7804

Ore 22,00 - CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ A MICON E MICONËTTA. Intrattenimento musicale con DJ ENZO

Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con DJ DIANTI. Biglietti alla cassa: 8 euro - ingresso più consumazione

SABATO 24 GENNAIO 2026

Ore 14,30- Tensostruttura Area Capannoni Corso Romita, CARNEVALE DEI BAMBINI con JESSICA RATTO le maschere e animazione e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesi

Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il DJ GASTA. Biglietti alla cassa: 12 euro ingresso con consumazione. Biglietti in prevendita presso i bar buschesi: 10 euro - ingresso con consumazione.

DOMENICA 25 GENNAIO 2026

Ore 14,30 - per le vie cittadine GRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI con conduzione animata a cura di ANDREA CAPONNETTO e JOHNNY MANFREDI con GIANGI GIORDANO con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca, le Majorettes di Peveragno e la Garfunk Street Band.

Ore 18,30- Tensotruttura Area Capannoni inizio distribuzione GRAN POLENTATA (preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca) euro 8: polenta, formaggio e dolce

Ore 21,30- SERATA MUSICALE con l’orchestra MAURIZIO E LA BAND, ingresso gratuito

GIOVEDI’ 12 e VENERDI’13 FEBBRAIO 2026

Mattina e pomeriggio – scuole e strutture assistenziali cittadine. Tradizionale visita delle maschere cittadine ai bambini delle Scuole, agli anziani della Casa di riposo e agli ospiti di Villa Ferrero e dell’Hospice.

LUNEDI’ 16 MARZO E MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 2026

Ore 21,00 –presso il Cinema Teatro Lux di Busca, Commedia in lingua piemontese “A – iè sempre almeno ‘n baravantan”, due atti di Gianni e Giangi, portata in scena dalla compagnia teatrale “Ël Cioché”. I biglietti sono in prevendita presso Ottica Foto Buschese di via Cadorna, 25 a Busca

PREVENDITE PER LA SERATA DI SABATO 24 GENNAIO 2026

È possibile acquistare i BIGLIETTI IN PREVENDITA per la serata di SABATO 24 GENNAIO al costo di 10 EURO (anziché 12 in cassa) presso:

BAR LA VIRGOLA a San Giuseppe di Busca

BAR TAVOLA CALDA LA SCALETTA in Via Umberto I a Busca

BAR SCACCO MATTO in Via Umberto I a Busca

EDICOLA IL GIORNALONE in piazza savoia a Busca

PUB FITZ a San Chiaffredo di Busca

CAFFÈ DI CITTÀ in Via Umberto I a Busca

ROCK 'N' ROLL CAFÈ in Corso XXV Aprile a Busca

BAR ANTILIA in Via Umberto I a Busca

BAR BIRRERIA SPECIAL in piazza Martiri a Venasca



LA GRANDE SFILATA DI BUSCA DOMENICA 25 GENNAIO 2026

Banda Musicale di Castelletto di Busca, Majorettes “Scarlett Stars” di Peveragno, Maschere di Busca e dei paesi vicini, Il Moro e la Corte di Mondovì, Garfunk StreetBand dalla Garfagnana

CARRI ALLEGORICI da tutta la provincia. PALCO: Angolo Piazza Grande Torino / Via Monte Ollero. ANIMAZIONE: Conduzione a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con Giangi Giordano

Manifestazione organizzata da Amici del Carlevè ‘d Busca e Endas Comitato Cuneo in collaborazione con il Comune di Busca con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia Cuneo, Atl, Banca Credito Cooperativo Caraglio, Caffè Excelsior e numerosi sponsor commerciali cittadini.