Mostra “Sbam!” successo a Busca e Cherasco: oltre 5 mila visitatori per la Pop Art

La mostra ‘Sbam!’ conquista il pubblico con oltre 5 mila visitatori tra le due sedi di Busca e Cherasco. Sono in programma due eventi speciali: la visita alla Collezione di arte moderna ‘La Gaia’ domenica 18 gennaio e il primo treno Torino–Busca, domenica 25 gennaio.

La mostra è un percorso nella Pop Art, curata da Cinzia Tesio e Riccardo Gattolin, che chiuderà domenica 22 febbraio. Un’unica mostra articolata in due sedi espositive, Busca e Cherasco, per un esperimento inedito che presenta 190 opere di artisti internazionali. Le due mostre sono visitabili gratuitamente con Abbonamento Musei.

L’esposizione, di livello internazionale, propone opere iconiche di Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Robert Rauschenberg, Jim Dine e Keith Haring, affiancate da un focus dedicato alla Pop Art italiana con lavori di Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Valerio Adami, Emilio Tadini, Ugo Nespolo, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Aldo Mondino, Sergio Lombardo e Sergio Mauri.

Lo staff di Casa Francotto a Busca propone, nelle prossime due domeniche, eventi speciali e irripetibili con l’iniziativa ‘Un biglietto, due eventi’.

Domenica 18 gennaio in tre possibili orari: alle 10,00 alle 14,00 e alle 15.00 con ritrovo in Casa Francotto. Sarà possibile visitare la Galleria privata ‘La Gaia’, situata sulla collina di Busca, in un evento riservato a un numero limitato di visitatori. All’interno della struttura sono esposte opere di Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Alighiero Boetti, Andy Warhol, fino alle radici dell’arte concettuale e minimal con artisti internazionali quali Richard Serra, Donald Judd, Carl Andre, Sol LeWitt e Lawrence Weiner.

La collezione comprende inoltre un percorso dedicato alla fotografia concettuale italiana e internazionale, con una selezione di artiste che hanno utilizzato il proprio corpo come strumento espressivo: da Marina Abramović a Carolee Schneemann, Sanja Iveković, Valie Export, Gina Pane e Hannah Wilke.

Alle 9 di domenica 25 gennaio partirà dalla Stazione di Torino Porta Nuova un treno speciale che arriverà alla Stazione di Busca alle 10,10. Il biglietto di andata e ritorno acquistabile sul sito di Arenaways è di 25 euro con riduzioni per ragazzi.

“Un evento storico – come lo ha definito il presidente di ‘Monviso Arte’, Livio Allisiardi – reso possibile grazie alla disponibilità di Arenaways e di Abbonamento Musei». Durante la giornata saranno previste visite al centro storico, a Ingenium, e la possibilità di degustare prodotti tipici del territorio”.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi collaterali: Telefono 371-542 0603. E-Mail info@casafrancotto.it (segreteria attiva tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00). Biglietti: intero 12 euro, ridotto 7 euro. Per aggiornamenti e informazioni: sbampopart.it

Il prossimo evento collaterale è previsto domenica 25 gennaio con treno speciale in arrivo a Busca con partenza da Torino in collaborazione con l’azienda ferroviaria ArenaWays e Abbonamento musei.

ORARI DELLE MOSTRE

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30, Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30. Segreteria: 371-542 0603 info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30. Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30. Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it