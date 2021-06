Ceva, intervento AIB al giardino Asl di via XX settembre

Sabato 12 giugno, mattinata di volontariato attivo e molto motivato per il Caposquadra AIB Ceva Paolo Ferrero e un buon numero di volontari che hanno operato la pulizia e lo sfalcio del giardino del complesso ASL di via XX Settembre. L’area verde è a disposizione degli ospiti della struttura e del personale che nel verde e nel fresco della vegetazione può trascorrere un momento di tranquillità. Alla sistemazione dei vialetti interni al giardino ha partecipato anche il personale Asl.

L’AIB è disponibile e molto motivata per questo tipo di interventi, che sono utili per la salute pubblica, per il benessere individuale e per il benessere e il decoro delle aree verdi cittadine

Paolo Ferrero: ”Ringrazio i volontari intervenuti, ai quali si sarebbero aggiunti altri impossibilitati per incarichi di lavoro. Non è facile conciliare lavoro e volontariato, ma i volontari AIB cercano sempre di trovare una quadra per operare a servizio della amministrazione comunale e della collettività”.