“Metti in moto il dono 2025”: in cammino e su due ruote per promuovere la donazione con la FIDAS Monregalese

Torna anche quest'anno l’appuntamento con “Metti in moto il dono”, l’iniziativa promossa dalla FIDAS Monregalese per sensibilizzare alla donazione di sangue attraverso una due-giorni di sport, natura e solidarietà. L’edizione 2025 si svolgerà sabato 19 e domenica 20 luglio, coinvolgendo motociclisti, ciclisti e camminatori in un percorso simbolico e panoramico tra Vicoforte, Castelmagno e Prato Nevoso.

Sabato 19 luglio: Vicoforte – Castelmagno

La giornata di sabato si aprirà alle 8:15 con il ritrovo dei motociclisti al Santuario di Vicoforte, dove si terranno la registrazione, la distribuzione di gadget e la colazione. La partenza è prevista per le 9:00, con un tour che toccherà anche il Monregalese prima di raggiungere Castelmagno - Colle Fauniera.

Sempre alle 8:15 è previsto il ritrovo dei ciclisti a Pradleves, per poi affrontare insieme la salita verso il Colle.

Il pranzo sarà disponibile presso l’osteria della locanda di Castelmagno, ma solo su prenotazione (quota di 15 euro).

Domenica 20 luglio: Prato Nevoso

Domenica 20 spazio alle “motostaffette”: il ritrovo è fissato per le 13:30 in Corso Statuto a Mondovì, da dove si partirà per la salita verso Prato Nevoso, accompagnati da “Mondovì e Motori”, per chiudere in alta quota questa manifestazione all’insegna della generosità e del movimento.

Un messaggio di solidarietà

“Metti in moto il dono” è molto più di una passeggiata: è un invito a fare la propria parte per la comunità, promuovendo un gesto semplice ma essenziale come la donazione di sangue. Un'occasione per unire benessere, paesaggio e impegno civico.

Per informazioni e prenotazioni è possibile utilizzare il QR code presente sulla locandina o consultare i canali ufficiali della FIDAS Monregalese.