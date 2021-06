“Il mio Rigoni Stern”: l’omaggio di Pino Petruzzelli al grande scrittore di Asiago

Un rapporto intimo e sincero per un racconto eterogeneo che intreccerà ricordi, letture e riflessioni.

Il secondo appuntamento di “Funamboli 2021 – Parole in equilibrio a Mondovì” (promosso dall’Associazione Culturale Gli Spigolatori con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il supporto di Tisane Valverde, Pastificio Michelis, Assicuraci-Gruppo Gastaldi Assicurazioni e il patrocinio della Città di Mondovì, della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo e del Polo del ‘900 di Torino) sarà all’insegna del teatro grazie all’attore e regista Pino Petruzzelli.

La narrazione corale di un’esperienza di vita e di lavoro nel nome di Mario Rigoni Stern. L’artista genovese, infatti, è l’unico ad aver finora portato sulle scene “Storia di Tonle”, uno dei brani più amati dallo stesso scrittore veneto.

Un dialogo aperto sul Rigoni uomo e letterato, un tuffo nella sua vita e nelle sue opere attraverso l’interpretazione dei suoi passi più conosciuti. L’evento avrà luogo domenica 27 giugno alle 18 presso i Giardini della Biblioteca Civica di Mondovì (Via Francesco Gallo 12).

I posti sono limitati in base alle disposizioni di sicurezza. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria su Eventbrite o via mail a assoc.spigolatori@gmail.com. “Funamboli” continuerà poi domenica 4 luglio con una passeggiata letteraria tra i parchi di Mondovì leggendo l’Arboreto Salvatico con l’attrice Miriam Rubeis, l’11 luglio in Borgata Paraloup di Rittana con la proiezione di “Nascita di una formazione partigiana” di Ermanno Olmi e un focus sul rapporto d’amicizia tra lo stesso Olmi e Rigoni Stern e si concluderà sabato 7 agosto con la presentazione del libro “Mario Rigoni Stern, un ritratto” (Laterza Editore) di Giuseppe Mendicino a Frabosa Soprana. Per informazioni: www.spigolatori.it.