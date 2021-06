Gli Eugenio in Via di Gioia piantumano duemila abeti rossi in Trentino: con loro anche la violoncellista cuneese Chiara di Benedetto

Gli Eugenio in Via di Gioia, celebre gruppo di giovani musicisti torinesi, ha recentemente portato a termine la loro azione "green" lanciata con il brano "Lettera al prossimo": hanno infatti provveduto alla piantumazione di duemila abeti rossi nell'area boschiva di Paneveggio in Trentino, devastata dalla tempesta Vaia.

Con loro, anche i membri dell'ensemble Emanuele Via e Charlie T, che con il gruppo torinese che ha partecipato all'edizione 2020 di Sanremo condivide un membro - proprio Emanuele Via - ; a raggiungere il Trentino, quindi, anche la musicista cuneese Chiara di Benedetto, violoncellista.

"Stanchi e felici. Due giornate stupende in Val Di Fiemme tra musica e natura immersi in un paesaggio mozzafiato. Gli Eugenio in Via Di Gioia ci hanno invitato a condividere musica con loro e si è creata una bella energia. La piantumazione degli Eugenio, l’esperienza di Vaia e l’accoglienza del Trentino sono state la cornice perfetta. E poi a noi è venuta voglia di tornare per registrare qualche brano nuovo, chissà.. presto novità!" si legge sulla pagina ufficiale del gruppo