Come trasformare un cancello tradizionale in cancello automatico: tutti i componenti necessari

Rendere automatico un cancello ad apertura manuale non è complicato, è necessario dotarsi di tutti i componenti che permettono di garantire il processo di automazione in sicurezza e con facilità. In particolare, c’è bisogno di comandi portatili e di comandi a muro, oltre che di un radiocomando. Questo permette di aprire il cancello attraverso la semplice pressione di un tasto, con il dispositivo di ricezione che penserà a captare il segnale. Sul mercato si possono trovare vari formati e numerose tipologie. Oltre a ciò, occorreranno i lampeggianti, che serviranno a indicare che il cancello si sta aprendo o chiudendo e che, quindi, avranno il compito di segnalare che bisogna prestare attenzione se ci si trova nei paraggi.

Che cosa occorre per un cancello automatico

Tra gli elementi indispensabili per un cancello automatico ci sono le fotocellule, che servono a garantire standard di sicurezza elevati segnalando la presenza di persone o oggetti nel momento in cui il cancello si sta aprendo o chiudendo. Quando le fotocellule riscontrano la presenza di un ostacolo, un segnale a impulsi viene trasmesso alla centrale di controllo, in modo che il movimento del cancello possa essere bloccato. La centrale di controllo è, a tutti gli effetti, il fulcro dell’intero sistema di automazione. Dopo aver ricevuto il segnale che è stato trasmesso dal telecomando, la centrale fa sì che il motore esegua l’operazione richiesta.

Dove comprare questi componenti

Per l’acquisto dei componenti e dei prodotti per l'automazione si può fare riferimento a Sysmatika, una realtà consolidata nella vendita online di sistemi di automazione, allarme e videosorveglianza. La convenienza dei prezzi è uno dei punti di forza di Sysmatika, che può contare su un magazzino fornitissimo e su un ricco e variegato assortimento di proposte. Grazie a una gamma molto ampia di articoli, pertanto, Sysmatika può mettere a disposizione dei propri clienti condizioni di acquisto online ideali. L’assistenza e il supporto sono assicurati sia tramite posta elettronica che al telefono, e permettono di entrare in contatto con uno staff altamente qualificato che vanta una lunga esperienza tecnica e commerciale. Le spedizioni vengono effettuate tramite i migliori corrieri espressi in Italia e a livello internazionale, e le modalità di pagamento tra cui è possibile scegliere sono molteplici: da Paypal a Mastercard, da American Express a Visa. Accedendo al proprio account su Sysmatika.com è possibile anche consultare lo storico degli ordini già effettuati in passato.

Che cosa è necessario sapere

Prima di procedere, è indispensabile esaminare in maniera dettagliata il cancello anche per individuare i componenti migliori per la fase di automazione. Un aspetto a cui si deve prestare la massima attenzione è quello relativo alla struttura e al peso delle ante, che possono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli (non è detto che siano due, per altro; può essercene anche una sola). Così si può essere certi di comprare il motore più adatto, in grado di aprire e chiudere il cancello nel corso degli anni.

Come procedere

I bracci collocati all’interno della scatola del motore devono essere messi sulle ante del cancello: è così che il movimento necessario potrà essere assicurato. Ovviamente è sempre indispensabile fare riferimento alle istruzioni presenti nella confezione. Con un cavo si deve assicurare il flusso di elettricità verso il cancello; per collocare i tubi elettrici e interrarli ci sarà bisogno di effettuare degli scavi. La centralina di controllo, invece, deve essere posizionata in un punto per quanto possibile al riparo dalla pioggia e, in generale, dalle intemperie. Dopo che la centralina è stata collocata, si possono far partire tutti i tubi che occorrono per garantire l’elettricità al lampeggiante, alle fotocellule e a tutti gli altri dispositivi che fanno parte del sistema di automazione.

Perché scegliere un cancello automatico

La decisione di passare da un cancello manuale a uno automatico è essenzialmente una scelta nel segno della comodità e praticità: finalmente non si sarà più costretti a scendere tutte le volte dalla macchina per aprire e chiudere il cancello, il che risulta davvero poco pratico soprattutto quando piove. Bastano i giusti strumenti e pochi passaggi per far sì che un cancello ad apertura manuale possa essere trasformato in un cancello automatico ed azionato a distanza con un radiocomando.