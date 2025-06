Tesisquare incrementa il fatturato a 61 milioni di euro (+15%) e studia la quotazione in Borsa

Tesisquare, società cheraschese leader nella creazione di soluzioni digitali per la supply chain, ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato consolidato di 61,8 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente.

Il risultato è accompagnato da un Ebitda nell’ordine del 13% e da un cagr del 13%, a conferma della solidità del modello di business e della capacità dell’azienda di generare valore sostenibile.

Fondata nel 1995 a Bra, Tesisquare ha sviluppato nel tempo un forte posizionamento come partner tecnologico per la trasformazione digitale della supply chain, con soluzioni innovative capaci di ottimizzare le performance di network complessi. L’azienda opera oggi in oltre 40 Paesi e vanta un tasso di customer retention del 99%. Tesisquare negli ultimi anni ha accelerato il proprio percorso di espansione internazionale, consolidando la presenza diretta in mercati chiave come Olanda, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti.

Questa strategia ha già prodotto risultati concreti: oggi il 40% del fatturato è generato da attività legate all’economia internazionale, grazie sia al contributo delle legal entity estere (15%), sia a progetti gestiti da sedi italiane per clienti attivi su scala globale (oltre 25%). In linea con la visione strategica di lungo periodo, l’azienda mira a potenziare ulteriormente la propria proiezione internazionale.

“Nel ciclo 2021-2025 abbiamo ottenuto ottimi risultati sul fronte internazionale consolidando la presenza in Europa e avviato le prime attività in Nord America. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la nostra esposizione sui mercati esteri, fino a estendere entro il 2030 la quota di fatturato generata da clienti attivi a livello internazionale a oltre il 70%", spiega Giuseppe Pacotto, fondatore e amministratore delegato di Tesisquare.

“Tra i prossimi step del nostro piano di crescita vi è anche la quotazione in Borsa, prevista tra fine 2026 e inizio 2027, che rappresenta un passaggio fondamentale per dotare l’azienda degli strumenti necessari a sostenere la nuova fase di sviluppo, mantenendo al contempo la nostra identità imprenditoriale e indipendenza direttiva", continua.

Tesisquare è costantemente impegnata nell’implementazione di piattaforme e soluzioni innovative: nel 2024 ha investito circa il 9% del fatturato in ricerca e sviluppo. Questa strategica allocazione di risorse consente all'azienda di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato, offrendo ai clienti soluzioni sempre più avanzate e personalizzate. L'obiettivo è trasformare le sfide in opportunità, generando valore attraverso l'innovazione tecnologica. (Tri/Labitalia)