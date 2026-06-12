Quali smartphone supportano l'eSIM nel 2026? La lista completa con iPhone, Samsung e Motorola

A differenza delle vecchie SIM fisiche, qui il chip è già dentro il telefono e si attiva tutto digitalmente. Non serve più togliere o inserire alcuna scheda.

Negli ultimi anni, la crescita è stata rapida grazie sia all’arrivo di reti compatibili in quasi tutti i Paesi, sia al fatto che sempre più produttori hanno deciso di puntare su questa tecnologia. Oggi, chi viaggia spesso, chi ha più numeri, chi vuole cambiare facilmente operatore: tutti scelgono smartphone con eSIM .

Attenzione, però: non tutti i modelli in vendita supportano davvero l’eSIM. Quindi bisogna sempre controllare le caratteristiche tecniche prima di comprare.

eSIM: che cos’è e come si usa

Molti ancora si chiedono: ma come funziona l’eSIM? In realtà il principio è semplice. Dentro il telefono c’è un chip che fa tutto quello che faceva la vecchia SIM, solo che non può essere tolto. L’operatore ti dà un profilo digitale – lo scarichi tramite un QR code o direttamente da un’app.

Una volta attivata, la linea funziona proprio come prima. Puoi anche salvare più profili sullo stesso device e passare da uno all’altro in pochi secondi.

I principali vantaggi della tecnologia eSIM

Ecco i motivi per cui tanti stanno passando alla eSIM:

Più praticità

Dimentica la schedina fisica. Si attiva tutto online, anche in pochi minuti.

Gestione di più numeri

Molti telefoni ti fanno usare insieme una SIM fisica e una eSIM – o addirittura più profili eSIM.

Perfetta per chi viaggia

Se ti sposti spesso, puoi attivare un piano dati locale senza cercare un negozio e senza comprare sim nuove ovunque vai.

Più sicurezza

Se ti rubano il telefono, togliere una eSIM è molto più complicato che sfilare una vecchia SIM fisica.

Lista degli iPhone compatibili con eSIM nel 2026

Apple ha creduto da subito nell’eSIM e oggi praticamente ogni iPhone recente la supporta. Ecco i modelli compatibili:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Tutti gli iPhone 11 (anche Pro e Pro Max)

iPhone SE (2a e 3a generazione)

Tutta la gamma iPhone 12, 13, 14, 15 e rispettive versioni mini, Plus, Pro, Pro Max

iPhone 16 e le varianti arrivate entro il 2026

Occhio però: in certi mercati alcuni modelli possono essere diversi, quindi controlla sempre il codice esatto del tuo dispositivo prima di acquistare.

Smartphone Samsung compatibili con eSIM

Anche Samsung ormai offre l’eSIM su quasi tutti i modelli top di gamma. Ecco gli smartphone compatibili:

Serie Galaxy S

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S24 e successivi

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 3, 4, 5 e versioni successive

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3, 4, 5 e successivi

Altri modelli selezionati delle serie Galaxy A e Galaxy Note potrebbero supportare l’eSIM, ma dipende dal mercato di vendita.

Smartphone Motorola compatibili con eSIM

Motorola ha portato l’eSIM soprattutto sui suoi modelli di fascia alta e medio-alta. Qui i principali:

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra

Motorola Razr 50 e successivi

Motorola Edge 40 e Edge 40 Pro

Motorola Edge 50 e tutte le versioni dopo

Anche in questo caso, la disponibilità dell’eSIM può cambiare a seconda della regione e dell’operatore scelto.

Quando conviene davvero un telefono con eSIM?

A chi serve uno smartphone con eSIM? Ecco qualche esempio:

Se viaggi spesso all’estero

Se hai un numero personale e uno per il lavoro

Se cambi operatore frequentemente e vuoi farlo al volo, senza aspettare

Se gestisci più piani dati direttamente dal telefono

Se vuoi la comodità di attivare tutto senza andare in negozio

Anche chi lavora da remoto o passa tanto tempo fuori dal proprio Paese trova nell’eSIM una soluzione estremamente pratica e flessibile.

Le differenze con le SIM tradizionali

Le sim fisiche esistono ancora e funzionano bene, niente da dire. Però, l’eSIM ti toglie il fastidio di cercare la schedina, inserirla, perderla o doverla cambiare ogni volta che vuoi cambiare operatore. Tutto diventa digitale e molto più immediato.

FAQ

In quanti Paesi posso usare l’eSIM?

Nel 2026 l’eSIM funziona praticamente ovunque: Europa, Nord America, Asia, gran parte dell’America Latina e anche in molte zone dell’Oceania.

Tutti gli operatori supportano l’eSIM?

Non ancora tutti, ma la maggior parte delle compagnie nei grandi mercati offre ormai questa possibilità. Bisogna comunque controllare operatore per operatore.

Posso usare SIM fisica ed eSIM insieme?

Sì. I telefoni più moderni di solito sono Dual SIM, quindi puoi sfruttare entrambe.

Conclusione

Nel 2026 l’eSIM è diventata una normalità su tantissimi smartphone. Apple, Samsung e Motorola continuano ad allargare la loro offerta, così puoi scegliere il modello che preferisci e avere più libertà nella gestione delle tue linee mobili.

Prima di acquistare, controlla sempre che modello e operatore siano effettivamente compatibili. Se vuoi viaggiare, muoverti spesso o semplicemente attivare nuove linee senza pensieri, l’eSIM è davvero la soluzione giusta. Ti segnalo anche che ci sono ormai diversi servizi di connettività internazionale che offrono sconti e promozioni, come il codice YESIMADS10 (da usare alle condizioni indicate dal provider).













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