Installato il defibrillatore presso Acli “L.Maiolo” di Mussotto d’Alba

Domenica 7 giugno è stato inaugurato il defibrillatore installato nei pressi del circolo Acli “L.Maiolo” di Mussotto d’Alba, accanto alla chiesa.

Il dispositivo salvavita è stato acquistato grazie al contributo di 1500 euro raccolti dal circolo Acli mussottese in occasione della tombolata del 9 maggio scorso e fa parte dell'iniziativa “Dai una scossa alla vita, regala un battito”.

A promuovere l’evento i genitori di Gabriele, giovane calciatore, nipote della socia Lidia Gavarino (la Madama Sarda del carnevale mussottese) che durante una partita di calcio è crollato improvvisamente a terra e grazie al pronto intervento dei presenti e all’uso del defibrillatore, si è salvato: mamma Sara e papà Luca hanno dunque voluto, tramite le Acli, raccogliere i fondi per avere l’apparecchiatura a Mussotto, a disposizione di chiunque.

All’inaugurazione erano presenti i referenti dell’associazione Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco ODV ETS, il sindaco di Alba Alberto Gatto, l’assessore allo Sport Davide Tibaldi e il presidente zonale delle Acli Cuneesi, Roberto Bob Brutto.

Durante l’evento, Martina, una bambina di 10 anni, ha eseguito una dimostrazione sull’utilizzo del defibrillatore, apparecchiatura con guida sonora e dunque di facile impiego. Il direttivo del circolo Acli “L.Maiolo” ha comunque deciso che in autunno si terrà un corso libero a tutti per conoscere le principali manovre da eseguire in situazioni di emergenza e in attesa dei soccorsi.

Il circolo Acli “L.Maiolo” di Mussotto ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: Cantina Marsaglia di Castellinaldo d'Alba, Luniva Tiny Dream di Sara del Santo, Cantina di Guarene, Azienda L'Antica Langa di Mussotto, Fioridea di Mussotto, Cantina Drocco, Mussotto Carni di Mussotto, Cordero Carni di Mussotto e tutti coloro che hanno partecipato, donando diversi premi che hanno reso ancora più ricca la serata della tombola.

Grazie anche a Città di Alba e in particolar modo all’assessore Davide Tibaldi, che in questi mesi ha fatto da tramite tra Sara Revello (mamma di Gabriele) e il Comune di Alba, ed è stato fondamentale per questa iniziativa.

Un grazie sincero dalle Acli provinciali Cuneesi è stato espresso a Sara Revello, Roberto Bob Brutto, Silvia Uda, Maria Rosa Porro e a tutto il direttivo del circolo Acli di Mussotto con le più vive e sentite congratulazioni per l’ottima iniziativa che sarà di ispirazione per altri circoli e realtà acliste.

Quello di Mussotto è un Circolo Acli storico, sempre molto attivo, che ha espresso anche un presidente provinciale Acli nella persona di Sergio Taricco e un vice presidente provinciale, nonché componente della direzione nazionale Acli come l’avv. Maurizio Marello, per due mandati sindaco di Alba, nonché consigliere regionale del Piemonte.