McDonald’s cerca 20 persone per rafforzare i team dei ristoranti in provincia di Cuneo

I nuovi candidati si uniranno ai team McDonald’s nel ruolo di addetti alla ristorazione, in sala o in cucina o nel ruolo di hostess e steward, per l’accoglienza dei clienti e la gestione degli eventi all’interno del ristorante.

Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time e full-time, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare, è possibile presentare la propria candidatura direttamente sul sito, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV.