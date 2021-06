Come sistemare al meglio il proprio giardino

Vediamo insieme in cosa consiste una sistemazione giardini e in generale consiste nell’ alloggiare alcune specie di vegetali che in base al tipo di ambiente di paesaggio possono essere possono essere piante arbustive che sono consigliabili quando si hanno spazi ridotti oppure piante rampicanti quando abbiamo l'esigenza di andare a coprire una spalliera, una palizzata un muro a scopo ornamentale oppure piante arboree che servono soprattutto se lo spazio che è disponibile consente di creare un'ampia zona d'ombra oppure una pianta sempreverde che serve per assicurare macchie di colore anche durante l'inverno. Oppure abbiamo le piante fiorite per creare angoli decorativi e colorate e piante grasse dove ci sono ma solo però se ci sono condizioni climatiche che lo predispongono. Ma non finisce qua perché abbiamo altri tipi di piante come quelle aromatiche che sono coltivate per scopi curative o quelle rustiche che sono adatte per giardini che non richiedono cura oppure acquatiche se c'è uno specchio d'acqua.

Prima di andare a creare un'area coltivata a scopo ornamentale dobbiamo analizzare alcuni modelli di giardino e dobbiamo farci aiutare dagli esperti. Possiamo optare per un giardino classico che si allestisce ispirandosi al rigore estetico quasi estremo e qui abbiamo distese di prati verdi molto grandi e siepi tagliate seguendo degli ordini geometrici e che sono ordinate e quindi parliamo di un giardino che è molto curato. E che in alcuni sensi può essere considerato artificioso e in questo caso verranno scelti i vari tipi di piante appunto quelle cespugliose o arbustive oppure alberi anche di alto fusto se l'aria è sufficientemente ampia

Altri tipi di giardini

Abbiamo poi per esempio il giardino roccioso, che è caratterizzato dalla presenza di pietre di fiume e vegetali rocce che sono coltivati su terrazzamenti che sono frapposti tra gli elementi rocciosi. In questo caso le piante dovranno essere adattabili a condizioni logistiche perché a volte non hanno molto spazio per crescere e sia climatiche perché spesso può capitare che vivono in zone piene di d'ombra e quindi dobbiamo andare a considerare tutti questi elementi. Abbiamo un giardino Mediterraneo che è ricco di piante sempreverde rampicante nonché cespugliose arbustive, che sono adattate a condizioni di clima caldo e che hanno foglie in genere con dimensioni ridotte e quindi parliamo di piante arboree che sono tipiche della macchia mediterranea. Infine parliamo del giardino zen che è molto famoso perché si ispira alla cultura giapponese e poi è un po' spirituale e si alternano vari elementi cioè piante rocce e acqua e la disposizione ha come obiettivo quello di rappresentare l'uomo che viaggia verso l'eternità In maniera allegorica e quindi avremo un aspetto curato che stimola alla meditazione e alla contemplazione e quindi avremo piante alcuni casi fiorite come l'azalea l’rica è la felce e quindi vediamo come può essere complicata la sistemazione Giardini

Per questo dobbiamo affidarci solo a esperti perché solo così potremo avere grandi risultati ed essere felici nel breve, nel medio e nel lungo termine e non dobbiamo farci condizionare da quello che troviamo su internet a parlare solo con esperti