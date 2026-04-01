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Attualità | 01 aprile 2026, 17:11

Cercasi operaio meccatronico a Frabosa Sottana

Gli interessati possono inviare il curriculum all'indirizzo info@lotariosergio.it

Cercasi operaio meccatronico a Frabosa Sottana

La ditta Lotario Sergio Snc di Frabosa Sottana è alla ricerca di operaio meccanico con esperienza e conoscenza di riparazione e manutenzione, con buona volontà di imparare e motivazione, con manualità e conoscenza di diagnostica e strumenti elettronici e gommista. 

Valutato anche apprendistato.

Inviare curriculum a info@lotariosergio.it

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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