Cercasi operaio meccatronico a Frabosa Sottana

La ditta Lotario Sergio Snc di Frabosa Sottana è alla ricerca di operaio meccanico con esperienza e conoscenza di riparazione e manutenzione, con buona volontà di imparare e motivazione, con manualità e conoscenza di diagnostica e strumenti elettronici e gommista.

Valutato anche apprendistato.

Inviare curriculum a info@lotariosergio.it

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.