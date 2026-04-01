Alstom nomina Martin Sion come Amministratore Delegato

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, annuncia la nomina di Martin Sion come Amministratore Delegato, con effetto immediato. Martin Sion succede a Henri Poupart-Lafarge che, dopo un decennio alla guida dell’azienda, ha deciso di non candidarsi per un ulteriore mandato come CEO.

Un decennio di leadership trasformativa

Dal 2016, sotto la guida di Henri Poupart-Lafarge, Alstom ha consolidato una posizione di primo piano nel settore ferroviario globale, distinguendosi per una crescita significativa, l’ampliamento del portafoglio prodotti e una reputazione costruita su solide partnership internazionali. Nel corso del suo mandato, il fatturato dell’azienda è aumentato da circa 6 miliardi di euro a 18,5 miliardi, con livelli di redditività tra i più elevati del settore.

L’integrazione di Bombardier Transportation, completata con successo, ha inoltre rafforzato la solidità, la dimensione e la competitività del Gruppo, contribuendo a consolidarne il ruolo tra i principali leader mondiali nel trasporto ferroviario.

Il Consiglio di Amministrazione esprime profonda gratitudine a Henri per i numerosi traguardi raggiunti e per la dedizione dimostrata, che hanno posto Alstom nelle condizioni ideali per cogliere le opportunità di un mercato dei trasporti in rapida evoluzione.

Il benvenuto a Martin Sion

Philippe Petitcolin, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alstom, ha dichiarato: “Accogliamo con grande entusiasmo Martin Sion come nuovo CEO. Porta con sé una vasta esperienza nella leadership industriale, maturata più recentemente come Amministratore Delegato di ArianeGroup. Siamo certi che saprà rafforzare ulteriormente le capacità esecutive di Alstom e guidare l’azienda nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Desidero inoltre ringraziare Henri Poupart-Lafarge per la sua visione di lungo periodo e per l’impegno con cui ha contribuito a rendere Alstom il leader che è oggi.”

Martin Sion ha dichiarato: “Sono estremamente onorato di entrare in Alstom e non vedo l’ora di collaborare con team così talentuosi per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti e sviluppare soluzioni di mobilità innovative a livello globale. Ringrazio Henri per la sua leadership e per aver costruito solide fondamenta, inclusa una squadra dirigente di alto livello, che consentirà ad Alstom di proseguire con successo il proprio percorso.”