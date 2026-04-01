Tesisquare riconosciuta nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per i Transportation Management Systems

Tesisquare, leader nell'innovazione digitale per la gestione della supply chain, annuncia per il secondo anno consecutivo il proprio riconoscimento nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per i Transportation Management Systems (TMS). Una conferma che per l’azienda va oltre il semplice rinnovo: è la dimostrazione di un percorso di crescita coerente, fondato su specializzazione tecnologica, vicinanza al cliente e capacità di evolvere insieme alle sfide di una supply chain sempre più complessa.

Il posizionamento di Tesisquare riflette la solida competenza e l’approccio mirato nell’offrire soluzioni personalizzate per le esigenze complesse della supply chain e della logistica. L’attenzione dell’azienda alla specializzazione, all’innovazione e alla centralità del cliente è stata determinante per il conseguimento di questo riconoscimento.

I fattori che rendono distintivo il TMS di Tesisquare:

Verticalizzazione profonda: Tesisquare non offre soluzioni generiche. Ogni implementazione nasce da una conoscenza diretta dei processi del cliente, con un'attenzione particolare a settori come retail, grande distribuzione, food & beverage, moda e lusso.

Tecnologia che evolve: Il TMS integra oggi funzionalità avanzate come un assistente virtuale basato su GenAI, strumenti di riconoscimento e validazione documentale e moduli di previsione del budget, sviluppati in risposta alle reali esigenze operative dei clienti.

Partnership, non solo fornitura: Il modello di lavoro di Tesisquare si basa su una collaborazione stretta e continuativa, che permette di costruire soluzioni su misura capaci di migliorare le performance logistiche e supportare obiettivi di sostenibilità.

Giuseppe Pacotto, CEO di Tesisquare dichiara: "Essere confermati per il secondo anno consecutivo nel Magic Quadrant Gartner è per noi un riconoscimento importante, ma soprattutto uno stimolo a fare di più. In un contesto di crescente instabilità, le supply chain stanno cambiando velocemente e per questo il nostro TMS non smette mai di evolversi. Dall'integrazione di strumenti basati su GenAI alla capacità di adattarsi a processi sempre più complessi: il nostro obiettivo è che la tecnologia non insegua i problemi dei clienti, ma li anticipi.”



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Tesisquare - fondata da Giuseppe Pacotto e (CN) nel 1995, Tesisquare è tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la Supply Chain, studiate per ottimizzare le performance in network aziendali estesi e complessi, garantendo l’eccellenza operativa lungo tutta la catena del valore e su tutti gli attori coinvolti, quali produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Nel 2024 la società ha raggiunto un fatturato consolidato di 61,8 milioni di euro, con una presenza in oltre 40 paesi e un tasso di customer retention del 99%. L’azienda è costantemente impegnata nell’implementazione di piattaforme e soluzioni innovative, investendo circa il 9% del fatturato in R&D. Tesisquare conta tra i propri clienti le principali realtà del settore fashion, della GDO e della logistica a livello nazionale e internazionale. Per maggiori informazioni www.tesisquare.com - segui Tesisquare su LinkedIn.