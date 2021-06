Lutto in Granda per Romina Aimo, scomparsa improvvisamente a 37 anni. L'Avis Ceva: "Ricorderemo per sempre il tuo sorriso"

Grave lutto nella nostra provincia per l'improvvisa scomparsa di Romina Aimo che è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione, probabilmente a causa di un malore, nella mattina di oggi.

Originaria di Ceva, residente a Cuneo, era dipendente della concessionaria Gino spa, in precedenza aveva lavorato per diversi anni all'Alpitel di Nucetto.

Impegnata nel sociale, ricopriva il ruolo di revisore dei conti nell'Avis di Ceva che si stringe alla famiglia in queste ore di dolore.

"Il sottoscritto, insieme con il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti, i donatori ed i soci partecipa con dolore al lutto della famiglia Aimo, per la scomparsa prematura di Romina" - scrive il neo presidente dell'Avis Ceva, Fabio Mottinelli, a nome dell'associazione - "Una perdita significativa per l'amicizia ed il legame profondo che univano Romina alla nostra associazione, dove ricopriva anche l'incarico di revisore dei conti. Quando la vita inciampa in questi tragici eventi, cade e lascia uno squarcio nelle vite della famiglia e di un'intera comunità. Personalmente conoscevo Romina, avendo la stessa età, abbiamo frequentato le scuole elementari e medie insieme, poi la vita ha preso altre strade e ci siamo frequentati saltuariamente, per poi ritrovarci insieme a far parte dell'Avis. A scuola la ricordo volenterosa e precisa, come lo si è rivelata poi nella vita professionale, e di buona compagnia al di fuori. Ricorderemo per sempre il bene che ha donato ed il suo sorriso."